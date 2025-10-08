Cu toate acestea, traficul metroului din București nu este afectat, iar compania este pregătită să suplimenteze garniturile dacă va fi necesar.

Infiltraţii la metrou, în timpul codului roșu de ploi

„În contextul condiţiilor meteorologice din ultimele ore, caracterizate prin cantităţi mari de precipitaţii, au apărut infiltraţii şi în infrastructura subterană, amplasată într-o zonă expusă în mod natural unor astfel de situaţii”, transmite Metrorex.

Echipele Metrorex și partenerii contractuali precizează că sunt mobilizați permanent pentru a interveni rapid în toate stațiile de metrou din București.

Prioritatea personalului este monitorizarea continuă și eliminarea promptă a acumulărilor de apă.

Metrorex: trenurile circulă bine, fără perturbări

Metrorex asigură că circulația trenurilor se desfășoară normal, fără perturbări, mai ales că astăzi, școlile și grădinițele din București sunt închise din cauza codului roșu de ploi.

„Circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară conform graficului stabilit, fără perturbări în traficul subteran. Metrorex este pregătit cu trenuri suplimentare în cazul creşterii fluxului de pasageri”, adaugă compania.

Situația pe aeroporturi

Compania Națională Aeroporturi București a informat că traficul aerian nu este afectat de condițiile meteorologice nefavorabile. Nu au fost înregistrate întârzieri ale zborurilor.

În contextul ploilor abundente, ISU București-Ilfov are numeroase intervenții în derulare. București și alte cinci județe se află sub cod roșu de ploi până la ora 15:00.

