Rezoluție în Consiliul de Securitate ONU

Săptămâna viitoare, Consiliul de Securitate al ONU va vota asupra unei rezoluții propuse de Bahrain, menită să protejeze navigația comercială în această zonă strategică. Wang Yi a subliniat că „China susține întotdeauna soluționarea conflictelor prin dialog”.

Pe lângă implicarea internațională, Iranul și Omanul desfășoară propriile negocieri pentru a asigura un tranzit sigur prin Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru comerțul global cu energie.

Agenția de presă oficială din Oman a raportat duminică că reprezentanții ministerelor de externe din cele două țări și experți analizează opțiuni pentru a garanta „un tranzit fluid în condițiile actuale din regiune”.

Presiuni din partea SUA pentru o pace în Iran

Aceste demersuri coincid cu un ultimatum lansat de președintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a amenințat Teheranul cu atacuri asupra centralelor iraniene dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi complet redeschisă pentru trafic maritim până luni, „fără amenințări”.

Aproximativ 20% din comerțul global cu petrol trece prin Strâmtoarea Ormuz, însă, din cauza conflictului izbucnit pe 28 februarie, traficul maritim este aproape complet paralizat. Controlul exercitat de Iran, riscul minelor și al atacurilor cu drone, precum și lipsa asigurării maritime împotriva riscurilor de război fac ca tranzitul să fie aproape imposibil pentru companiile vestice. În prezent, sute de petroliere, nave cargo și containere sunt blocate în zonă.

Cu o lățime de doar 33 de kilometri în cel mai îngust punct, Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic unde apele teritoriale ale Iranului și Omanului se suprapun complet, fără coridor maritim neutru. Iranul revendică controlul complet asupra întregului pasaj și intenționează să introducă un sistem de taxare pentru tranzit.

Potrivit expertei în piețele energetice Amena Bakr, compania de analiză Kpler a identificat, din 30 martie, două rute strategice alternative pentru nave: „ruta Oman” și „ruta Iran”. Prima presupune navigarea departe de apele iraniene și aproape de cele teritoriale ale Omanului.