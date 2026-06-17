Topul inflației în UE: Unde se trăiește cel mai scump și unde sunt cele mai stabile prețuri

Analiza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) scoate la iveală o prăpastie uriașă între extremele din Uniunea Europeană. În timp ce unele state au reușit să strângă cureaua și să stabilizeze piețele, România înregistrează o inflație de aproape trei ori mai mare decât media UE.

Țările cu cea mai mare inflație din UE

România: 9,7% — Rămâne, de departe, cel mai fierbinte punct al scumpirilor din UE.

— Rămâne, de departe, cel mai fierbinte punct al scumpirilor din UE. Bulgaria: 6,3% — Ocupă locul al doilea, dar la o distanță considerabilă de țara noastră.

— Ocupă locul al doilea, dar la o distanță considerabilă de țara noastră. Lituania: 5,1%

O evoluție îngrijorătoare a fost raportată și în Cipru, unde inflația a urcat rapid la 3,5% în luna mai, comparativ cu 3,0% în luna precedentă.

Țările din UE cu cele mai stabile prețuri

La polul opus, trei țări demonstrează că temperarea prețurilor este posibilă, oferind o gură de aer cetățenilor lor:

Suedia: 1,1% – înregistrează cea mai mică rată a inflației din întreaga regiune

– înregistrează cea mai mică rată a inflației din întreaga regiune Danemarca: 1,8%

Cehia: 1,8%

Infografic realizat cu Inteligența Artificială.

Ce a împins prețurile în sus în luna mai 2026?

Principalul motor care a turat motoarele inflației la nivel european a fost, de această dată, sectorul energetic. Energia a înregistrat un salt masiv și brusc, ajungând la o rată anuală de 10,9% în luna mai 2026, după ce în aprilie se situa la „doar” 5,1%.

Pe lângă facturile la utilități și carburanți, serviciile au continuat să pună presiune pe portofelele europenilor, având o creștere anuală a prețurilor de 3,5%.

În timp ce restul Europei caută soluții pentru a tempera acest nou șoc energetic, România se vede prinsă la mijloc cu probleme structurale interne vechi, care fac ca inflația de la București să fie resimțită mult mai dureros la raft decât la Stockholm, Praga sau Paris.

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