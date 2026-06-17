Reținută pe aeroport înainte de îmbarcare

Yass Naubelle, o influenceriță franco-algeriană în vârstă de 30 de ani și fondatoare a unui brand de produse de îngrijire a pielii, a fost oprită de poliția de frontieră pe aeroportul Menara din Marrakech.

Incidentul a avut loc pe 13 iunie, în momentul în care tânăra, care numără peste 20.000 de urmăritori pe TikTok, se pregătea să zboare înapoi spre Franța.

Autoritățile marocane au pus în aplicare un mandat național de arestare emis pe numele ei.

Motivul? Un clip video publicat de Naubelle în timpul șederii sale în Marrakech, considerat de autorități ca fiind „defăimător la adresa cetățenilor marocani” și o „insultă la adresa forțelor de securitate”.

Ce a spus influencerița în clipul care a declanșat alerta națională

În videoclipul respectiv, care a fost șters între timp, dar care apucase deja să strângă sute de comentarii și distribuiri, tânăra a criticat dur infrastructura rutieră și comportamentul participanților la trafic din Maroc.

„N-am văzut niciodată oameni conducând așa. E super periculos – mașini, mopede fără cască, cu copii la bord, care viră brusc”, a spus ea în postare.

Mai mult, Naubelle a făcut o comparație cu țara vecină, Algeria, afirmând că acolo situația „este mai puțin rea decât aici”.

Dincolo de nemulțumirile legate de trafic, influencerița a adus acuzații grave poliției rutiere din Maroc.

Ea a susținut public că unii ofițeri opresc femeile în trafic fără un motiv real, doar pentru a le cere bani (mită). Această afirmație a provocat o reacție vehementă din partea instituțiilor statului.

Ancheta este în desfășurare. Ce riscă turiștii în străinătate

Anchetatorii marocani au confirmat că tânăra este reținută sub suspiciunea de publicare de conținut digital defăimător și insultător, considerând că acțiunile ei au subminat o instituție publică.

Până în acest moment, nu au fost confirmate oficial acuzațiile finale și nu s-a stabilit o dată pentru înfățișarea în instanță.

Acest caz readuce în discuție un subiect extrem de important pentru toți turiștii care călătoresc în afara Europei: riscurile juridice majore asociate cu postările de pe rețelele de socializare.

Deși Marrakech rămâne o destinație extrem de sigură și apreciată de milioane de turiști europeni anual, experții în turism și avocații recomandă respectarea strictă a regulilor locale:

Familiarizați-vă cu legile locale: Multe țări din afara spațiului european au legi stricte privind defăimarea instituțiilor statului sau a monarhiei, inclusiv în mediul online.

Atenție la conținutul publicat: Ceea ce în Europa este considerat libertate de exprimare sau o simplă recenzie negativă, în alte state poate fi catalogat drept infracțiune cibernetică.

Evitați filmarea oficialilor: Fotografierea sau filmarea personalului militar, a polițiștilor sau a clădirilor guvernamentale este strict interzisă în multe regiuni ale lumii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE