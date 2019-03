„Nu am mai trăit o astfel de solidaritate între toți românii. Avem o șansă unică să restartăm România acum. Am fost pesimist când am spus cum ar fi dacă am fi un milion, cum ar fi dacă am fi cinci milioane, Vreau să vă spun că, din sursele pe care le am, suntem 13-14 milioane de români solidari. 99 la sută din feedback este pozitiv. Românii sunt pentru prima dată uniți”, a spus Mandachi.

El a mulțumit tuturor celor care s-au alăturat acestei campanii, arătând că nu se va liniști până când nu va călca pe autostradă la Suceava.

„Eu, Ștefan Mandachi, nu mă voi lecui, nu mă voi astâmpăra, nu mă voi liniști până când nu voi avea autostradă aici, la Suceava, în Bucovina”, a declarat antreprenorul sucevean.

Mandachi a mai spus că nu are nici o legătură cu viața politică și nu este specializat în politică, iar idealul său este să beneficieze de autostradă, deși nu este un ideal, ci un lucru normal, decent.

Omul de afaceri mai spune că se raportează la țările dezvoltate și că dorește să se construiască autostrăzi cu rapiditatea cu care se construiesc în aceste țări, menționând că „există un 15 și un 15 în fiecare lună”.

Mandachi a mulțumit și antreprenorilor care au dat un semnal puternic alăturându-se campaniei.

„Vreau să subliniez un aspect destul de important. Noi, ca antreprenori, nu mai suntem fricoși. Nu mai suntem văzuți ca prezumtivi hoți. Din momentul în care suntem mii, zeci de mii, sute de mii de antreprenori solidari începe o etapă nouă și pentru noi. Ne-am săturat să ne fie frică de controale, ne-am săturat să fim vânați, ne-am săturat să fim presupuși că nu suntem corecți niciodată. Vrem un cadru legal în care să fim lăsați și să dezvoltăm Români,a pentru că PIB-ul este în spatele nostru, al antreprenorilor”, a spus Mandachi.

Antreprenorul sucevean a anunțat că donează unei asociații non-profit metrul de autostradă, care va urma să ofere șansa românilor să fie ctitori ai autostrăzii reale.

„Mi-aș fi dorit ca acest metru de autostradă să fi fost făcut acum 20 de ani de altcineva. Aș fi preferat ca cei 2.000 de români care stau în cutii de lemn să fie în viață acum”, a spus Mandachi, adăugând că a făcut acest manifest din disperare: „Atât m-a dus capul, atât am făcut. Acum acest metru de autostradă este al vostru. Puteți călca pe el”.

Omul de afaceri spune că nu mai este protestul lui Mandachi, ci al tuturor românilor.

„Să fim mândri că suntem moldoveni, bucovineni. Am dus „șî eu-l” nostru moldovenesc în toată România. Românii nu erau dezbinați, nu râde nimeni de noi că spunem șî eu, că vorbim moldovenește”, a spus Mandachi care a constatat că românii din toate zonele țării și din toate categoriile sociale spun acum „șî eu”.

El conideră că din acest manifest trebuie făcut momentul zero.

„Să nu ne mai uităm în urmă. Haideți să restartăm România, de aici, de la Suceava”, a conchis Mandachi care a încheiat discursul cu mesajul „Eu vreau autostrăzi în România”, iar miile de participanți au răspuns „Șî eu”.

Citește și: O tânără surdo-mută a înfruntat moartea. Valentina s-a aruncat în flăcări ca să-și salveze bebelușul/ FOTO&VIDEO

Citește mai multe despre Protest pe Libertatea.