Românca s-a sinucis în închisoarea Sollicciano din Florența

Elena Gurgu s-a născut în România și a fugit de acasă la 14 ani. A trăit pe străzile Europei, din Ungaria până în Italia. Apoi, o viață de suferință la Florența, forțată să se prostitueze, prizonieră a drogurilor pe trotuarele din jurul gării. Tânăra româncă a ajuns de două ori în închisoare, mai întâi la penitenciarul pentru minori din Pontremoli, apoi la Sollicciano, unde, pe 7 septembrie, și-a pus capăt zilelor spânzurându-se în celulă.

A fost cea de-a 60-a sinucidere din penitenciarele italiene în 2025.

La Sollicciano ajunsese după agresarea lui Ezio, un bătrân de 91 de ani, din via Maso Finiguerra, care a ajuns în comă la spital.

Familia din România a refuzat să o înmormânteze

Miercuri dimineață, Elena a fost condusă pe ultimul drum. A fost înmormântată într-un sicriu alb, la cimitirul Trespiano din Florența.

Potrivit publicației Corriere Fiorentino, cu câteva zile în urmă, ambasada ar fi contactat familia ei din România, dar nimeni nu a vrut să audă de ea. Totuși, au existat oameni care au iubit-o. Sunt cei care acum s-au strâns în jurul sicriului ei, rugându-se alături de preotul don Stefano Casamassima, capelanul penitenciarului Sollicciano.

Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Recomandări
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Slujba de la Trespiano a fost scurtă, dar profundă. Don Stefano i s-a adresat Elenei cu o voce încărcată de emoție: „Aici, în jurul tău, sunt oameni care au știut să vadă dorința ta de viață și de fericire. Te încredințăm acum Tatălui, care ți-a cunoscut dintotdeauna demnitatea”.

Avocata Elenei: „Era o copilă care căuta cu disperare afecțiune”

La 17 ani a fost arestată pentru șantaj. A ajuns mai întâi într-o comunitate din Arezzo, apoi la penitenciarul pentru minori din Pontremoli. Acolo a întâlnit-o pe prima ei avocată, Chiara Bandini.

Și ea a venit la Trespiano, cu ochii ascunși sub ochelarii de soare, copleșită de emoție, depunând pe pământul crud trandafiri albi și portocalii.

„Elena a fost exploatată în prostituție”, povestește Chiara. „Aducea bărbații sub podurile Arno-ului, uneori mergea la Cascine. Era o copilă care căuta cu disperare afecțiune. A avut un copil care, imediat după naștere, i-a fost luat și dat spre adopție. Își dorea nespus să știe unde este, iar durerea asta o măcina. La Pontremoli învățase să facă testaroli. În 2018 m-a invitat la un spectacol de teatru în închisoare. M-am dus, iar ea era fericită”.

A scris pe peretele celulei „Elena vă salută”, înainte de a-și pune capăt vieții

Cu o zi înainte de a se sinucide, Elena părea liniștită, își amintesc voluntarele de la asociația Pantagruel.

„Poate că deja luase decizia”, spune Lucia, care a venit la Trespiano cu o plantă de erică. „Îi spusese colegei de celulă «ce frumoasă ești» și i-a împletit o coadă”.

Pe peretele celulei a fost găsit un mesaj simplu: „Elena vă salută”.

La înmormântare a fost prezent și Michele Brancale, din Comunitatea SantEgidio: „Venea la slujbele ținute în penitenciar”.

Îmbrăcat în veșmântul său alb, don Stefano își face semnul crucii în fața sicriului: „Această fată vorbea puțin despre ea însăși. Probabil că mintea și inima i se închiseseră după atâta suferință. Toată viața s-a simțit respinsă. Când s-a aflat vestea morții sale, atât deținuții, cât și gardienii din Sollicciano au plâns pentru ea”.

Sinuciderea tinerei a avut loc într-una dintre cele mai periculoase închisori din Italia în ceea ce privește atacurile asupra personalului și starea infrastructurii sale. Degradarea de la Sollicciano este atât de mare, încât mulți spun că ar trebui demolată.

Val de sinucideri în închisorile italiene

După Franța (124) și Regatul Unit (96), Italia este pe locul al treilea în Europa în ceea ce privește rata sinuciderilor din închisori: în 2024 s-au înregistrat 91 de decese, cel mai mare număr din istorie.

Datele pentru 2025 sunt la fel de alarmante: potrivit publicației Avvenire, până la 11 octombrie 2025 s-au produs deja 66 de sinucideri, iar alte 117 persoane private de libertate au murit din alte cauze (boli, omoruri, supradoze sau motive încă neelucidate).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Medic Viorica Elena Rădoi: Genetica devine aliatul esențial al fertilizării in vitro și al medicinei personalizate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Viva.ro
Răsturnare de situație în cazul mamei de 35 de ani, care a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni: „Şoferul în vârstă de 20 de ani...". Ce tocmai s-a aflat schimbă tot ce se știa. Absolut toată lumea a reacționat când a văzut așa ceva
Vedetă TV, înjunghiată mortal de iubit! I-a făcut copie la chei pe ascuns, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra ei. Vestea îngrozitoare i-a tulburat pe toți
Unica.ro
Vedetă TV, înjunghiată mortal de iubit! I-a făcut copie la chei pe ascuns, a luat un cuțit și s-a năpustit asupra ei. Vestea îngrozitoare i-a tulburat pe toți
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
Elle.ro
Cauza morții actriței Diane Keaton. Anunțul OFICIAL făcut de familie: "Își iubea animalele și a fost fermă în sprijinul..."
gsp
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
GSP.RO
„A venit Poliția la ușă: «Haideți jos!»”. Sportiv român, mobilizat pe repede-nainte de MApN. „Practic, știi ce te pun să faci acolo?”
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
GSP.RO
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni, transformate în municipii, și 150 de orașe ar putea deveni comune, potrivit unui proiect propus de Cseke Attila
Știri România 08:52
Chiajna, Bragadiru și Popești-Leordeni, transformate în municipii, și 150 de orașe ar putea deveni comune, potrivit unui proiect propus de Cseke Attila
Scanerele au detectat o anomalie într-un camion plin cu scutece, la granița cu România. Vameșii au chemat imediat poliția
Știri România 08:04
Scanerele au detectat o anomalie într-un camion plin cu scutece, la granița cu România. Vameșii au chemat imediat poliția
Parteneri
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Adevarul.ro
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu: “O să-l vedeți titular!”
Fanatik.ro
Ce fundași joacă în Bosnia în locul lui Burcă suspendat și Popescu accidentat! Mircea Lucescu: “O să-l vedeți titular!”
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Financiarul.ro
Salarii de până la 12.000 de lei pentru tineri. Ce meserii sunt profitabile astăzi
Superliga.ro (P)
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Victor Dican: Cu domnul Hagi nu prea ai tu multe de spus, doar asculți
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Samuel Teles, de pe Estádio do Dragão pe Oblemenco
Parteneri
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”
Elle.ro
Situația amuzantă prin care a trecut Andreea Ibacka la grădinița fiului ei. Ce a făcut Tiago: „Îmi explică ce strategie bună a fost…”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa

Monden

Fiica lui CRBL, complet schimbată după divorțul părinților. Alessia e furioasă pe tatăl ei: „Nu mă mai lasă să o cunosc deloc”
Stiri Mondene 09:17
Fiica lui CRBL, complet schimbată după divorțul părinților. Alessia e furioasă pe tatăl ei: „Nu mă mai lasă să o cunosc deloc”
Răspunsul oferit de Raoul când a fost întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Face parte din școala vieții”
Stiri Mondene 08:45
Răspunsul oferit de Raoul când a fost întrebat dacă este iubitul Mirabelei Dauer: „Face parte din școala vieții”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
ObservatorNews.ro
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
GSP.ro
Revelionul pentru care nu există contract semnat vinde bilete pe Arena Națională! Reacția autorităților
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Mediafax.ro
Un student din Târgu Jiu a dispărut în urmă cu 19 ani într-o gară, dar familia îl caută și azi!
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD.ro
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Tragedie în lumea televiziunii. Una dintre cele mai frumoase femei ucisă cu bestialitate de iubitul mai mare cu 23 de ani
Redactia.ro
Tragedie în lumea televiziunii. Una dintre cele mai frumoase femei ucisă cu bestialitate de iubitul mai mare cu 23 de ani
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Legea a fost dată din 2020
KanalD.ro
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Legea a fost dată din 2020

Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux. ”Nu mai am încredere să achit un leu”
Fanatik.ro
Clienții Nordis Mamaia, șocați la Adunarea Creditorilor: li s-a cerut să finanțeze din nou proiectul de lux. ”Nu mai am încredere să achit un leu”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift