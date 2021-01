ÎNREGISTRARE. Cum vorbește „profu’ online” Cumpănașu cu o minoră de 14 ani: „Vreau să știi că te iubesc foarte mult”, „Tu ești sufletul meu”

Alte surse au spus însă pentru ziar că minora și Cumpănașu ”s-au întâlnit într-o parcare subterană” și că fata le-a zis că ”vorbește cu el noaptea pe Whatsapp”.

Vorbind cu Libertatea, mama fetei susține că nu a știut de înregistrare că ”s-a ajuns prea departe”, dar că între Alexandru Cumpănașu și fiica ei minoră n-a fost nicio relație.

„Ești o fată destul de dezvoltată”, „Tu ai un păr frumos”, „Colegii tăi care stau și se uită la fundul tău”, i-a spus Cumpănașu unei adolescente într-un video de pe Tik Tok.



Într-un alt video pe pe Tik Tok, Cumpănașu, care își zice Profu Online, le-a explicat tinerilor și copiilor care îl urmăresc că nu avea erecție într-un filmuleț anterior postat de el, în care dansa, ci că era „într-o situație relaxată”.

Comentarii scrise de Alexandru Cumpănașu pe Tik Tok în legătură cu penisul său.

Dar legăturile lui Cumpănașu cu adolescenții depășesc sfera Tik Tok-ului.



Cumpănașu: Vreau să știi că te iubesc foarte mult.

Minoră: Și eu te iubesc foarte mult.

Cumpănașu: (…) Tu ești sufletul meu. Ești acolo, în inima…Și mi-e foarte greu fără tine și nu vreau ca cineva să îți facă așa ceva, că n-o să te mai am aproape.

Minoră: Da, dar orice ar fi nu mă pierzi. Nu mă pierzi.

Discuția a avut loc între Cumpănașu și o fată de 14 ani, acum aproximativ un an. Adolescenta, care acum e în clasa a 9-a, e printre susținătorii cei mai activi ai lui Alexandru Cumpănașu în mediul online. Printre altele, se ocupă de administrarea unui grup de Facebook al acestuia. Într-o postare de pe Facebook, Cumpănașu o numește pe minoră „consiliera” lui.



Recomandări Anul alegerilor interne în PNL și USR-PLUS. Liberalii nemulțumiți ar vrea să îl schimbe pe Ludovic Orban. Dan Barna și Dacian Cioloș intră în competiție

Libertatea nu publică numele fetei minore și, în înregistrare, i-a modificat tonul vocii ca să nu fie recunoscut.

Înregistrarea telefonică cu declarația de iubire a fost publicată chiar de către adolescentă anul trecut, pe pagina ei de Facebook, însoțită de o fotografie cu cei doi.



În textul postării, copila susținea că ea și Cumpănașu și-ar fi înscenat o relație pentru a întinde o cursă falșilor susținători ai lui Cumpănașu. Cine ar fi distribuit acele postări despre posibila lor relație ar fi căzut în cursă, dovedindu-se astfel că sunt trădători.

„De câteva luni, anumite minți înguste, adunate prin diverse grupuri să bârfească, că la asta se rezumă viața lor, “coc” “marea demascare a lui Cumpănașu”. (…) M-am gândit să le stric “surpriza”. Pam-pam! Anunț cu mare fast, scenariul anului: protagoniștii, eu și Alex Cumpănașu. Ce făceam? Pe amorezii, să prindem niște gâște. Gâște pe care le intuiam doar eu, el nu credea nici pace. Așa că mi-a intrat în joc și i-am dovedit că am dreptate. (…) Așa că dragilor, vizionare plăcută. Mereu mi-a plăcut să fiu prima! So sorry, but not sorry”, a scris adolescenta pe Facebook în iulie.

Recomandări Televiziunile s-au descurcat în pandemie, singura care a cheltuit mai mult decât Guvernul a fost o firmă de suplimente alimentare

„Mi-a spus că e îndrăgostită de el”



Două surse apropiate situației au precizat însă pentru ziar că minora și Cumpănașu ar fi avut o relație. E vorba de două persoane care s-au numărat printre susținătorii lui Cumpănașu, dar care și-au retras sprijinul după ce au auzit de legătura acestuia cu fata de 14 ani. Ambele au dorit să rămână anonime.



„Eu am fost susținătoare înflăcărată, vă spun sincer. Noi tot ce descopeream pe Facebook de interlopi și de găștile astea, el făcea public. Noi am fost investigatorii lui voluntari. Nu cum se lăuda el că a plătit. Am pierdut luni de zile. Dormeam câte două ore pe noapte că trebuia să îi scriem lui comentarii, să îi urmărim live-urile, cine îl amenință”, povestește una dintre cele două persoane.

Când acea fată mi-a povestit că vorbește cu el noaptea pe Whatsapp, vă spun sincer că m-am scârbit. Mi-a spus că e îndrăgostită de el, el de ea. Am încercat să o învăț tot ce se poate. M-am retras, „eu nu sunt mama ta. Dacă tu vrei să continui relația cu el”. Sursă:

”S-au întâlnit într-o parcare subterană, ea a fugit de la școala. Părinții ei nu au știut, nu m-am băgat, nu a fost fata mea, neam cu mine, nimic. Doar m-am retras”, adaugă fosta admiratoare a lui Cumpănașu.

Cel puțin două întâlniri cu fata minoră

Cumpănașu a spus pentru Libertatea că s-a întâlnit cu minora o singură dată și că atunci a fost prezentă și mama acesteia.

Recomandări Salba de gunoaie a Bucureștiului. Trei hectare de deșeuri între Jilava și Măgurele: saci cu deșeuri periculoase aruncați la întâmplare

Însă ziarul a obținut trei fotografii cu Cumpănașu și cu fata minoră, care indică că ar fi avut loc mai mult de o întâlnire supravegheată.

Una dintre fotografii e făcută într-o mașină, alta fiind realizată într-o încăpere. O a treia fotografie e făcută într-un restaurant, iar acolo apare și mama fetei.

Cumpănașu și copila au ținute diferite în fotografii. În fotografia din restaurant, minora are o bluză roșie, iar Cumpănașu poartă un hanorac vișiniu cu negru. În fotografia realizată într-o încăpere, fata are o bluză neagră cu dungi albe, iar el poartă un hanorac bleumarin cu fermoar portocaliu cu alb.

Mama știe de dialogul fetei cu Cumpănașu: ”S-a ajuns prea departe”

Mama adolescentei spune pentru Libertatea că l-a văzut o singură dată pe Cumpănașu, când acesta a venit în oraș, și atunci au stat la un restaurant și ea le-a făcut o fotografie.



„Eu știu prea bine care e situația, foarte mulți vor să insinueze o relație între el și fiica mea, dar nu este adevărat. A vrut să deconspire niște persoane care nu erau de încredere”, a spus mama fetei.



Într-adevăr s-a ajuns prea departe cu ceea ce or făcut ei acolo. Nu trebuia. Eu știu tot. N-am fost de acord, dacă mă întreba pe mine înainte, dar dacă au făcut-o, au făcut-o. Mama fetei din înregistrare:

”Au vrut într-adevăr să demonstreze că au un în grupul lor de whatsapp niște persoane care se arătau a fi prieteni și nu erau, și voiau să descopere persoanele care dădeau informații despre ce făcea el în ancheta despre Alexandra”, a spus mama.



Aceasta susține că după ce a primit înregistrările nu a fost mulțumită și i-a spus lui Alexandru Cumpănașu despre acest lucru. „A fost un film regizat de ei, cu care eu nu am fost de acord, și pentru asta Cumpănașu și-a luat-o de la mine, i-am spus că orice va păți copilul meu… Metoda asta la care au recurs ei a fost cam aspră”, a mai spus mama.



Explicația lui Cumpănașu



Contactat de ziar, Alexandru Cumpănașu nu își mai aduce aminte când a fost făcută înregistrarea, dar că știe că fata era unul dintre tinerii care s-au implicat în cauza privind-o pe Alexandra. A aflat acest lucru în momentul în care a făcut un grup de Whatsapp pentru cauza Alexandra și atunci a introdus mai multe numere de telefon printre care și pe cel al fetei și al mamei acesteia.



„Atunci eu făceam live-uri pe Facebook cu 500.000 de oameni pe oră, și intrau și oameni răi și li se răspundea. Iar printre cei care le răspundeau a fost și ea. Urmarea acestor postări ale ei, și nu doar ale ei, au fost vreo 20 de femei care au fost foarte active, dar toate au primit amenințări”, spune Cumpănașu.



După ce a aflat de amenințările la care este supusă fata, Alexandru Cumpănașu a decis să se implice pentru că se considera „vinovat moral”.



„Amenințările au fost extrem, extrem de grave, atenție eu o să spun cât pot pentru că e vorba de două dosare penale în curs, este vorba de o minoră, și unele lucruri nu vi le pot spune, trebuie să vorbesc cu procurorii. După ce mi-a trimis amenințările, eu am depus plângere penală la Poliția București, la serviciul de cercetări penale, iar apoi am aflat că aceleași persoane s-au ocupat de anchetarea lui Dincă”, spune Cumpănașu.



Cumpănașu: „Este ca un copil pentru mine. Mă rog, e cam mare ca să fie copilul meu”



El susține că înregistrările care circulă pe internet au fost făcute cu acordul mamei, iar strategia a fost pusă la cale atunci când s-au întâlnit toți trei. „Mi-am dat acordul să înregistreze conversația și după aceea să le trimită mai departe”, spune Cumpănașu, care precizează în acest fel voia să afle de fapt cine a terorizat-o pe fată, în condițiile în care poliția nu făcea nimic.

„Înregistrările au fost făcute cu acordul mamei și al meu, nu a existat altă relație de altă natură, este ca un copil pentru mine sau copilul meu, mă rog, e cam mare ca să fie copilul meu, dar înțelegeți ce vreau să spun. Pentru mine este o fată deșteaptă, cu inițiativă, motiv pentru care am propus să fie președinte la Asociația Discipolul, unde sunt foarte mulți tineri care în perioada aceea luptau pentru cauza Alexandrei”, a mai spus Cumpănașu.



„Dacă eu nu mă implicam ce se întâmpla?”



Conținutul înregistrării a fost făcut de el și de fată, iar spre deosebire de mamă, Cumpănașu spune că aceasta și-a dat acordul.



„Asta a fost și ideea- doamna nu a zis „faceți o înregistrare în care discutați despre frunze”, că n-ar fi fost nici relevantă și nici motiv de a-i trimite doamnei, n-avea nicio relevanță dacă nu ar fi fost ceva criticabil sau denigrator, a fost foarte clar de a arăta foarte clar că am o relație apropiată cu ea, să fim suficient de clar ca să trezim interesul”, a precizat Cumpănașu.



Întrebat dacă i se pare normal să implice o minoră într-un asemenea caz, Cumpănașu a spus că da.



„Bineînțeles că da, dacă poliția este incapabilă și părinții sunt de acord. Eu cred că viața unui minor trebuie protejată. Dacă eu nu mă implicam ce se întâmpla? Nu mi se pare nimic nepotrivit pentru face tot ce este nevoie pentru a afla cine amenință cu traficarea, omorul, violul o fată de 15 ani, 16 ani cât are ea acum”, mai arată Cumpănașu, care ține să precizeze că astfel i-a devoalat pe „interlopii” care erau în grupul de Whatsapp, printre care și un interlop cunoscut susținător al lui Dincă.

O altă „consilieră” de-a lui Cumpănașu are 16 ani și stă într-un apartament al acestuia

Printre adolescenții care gravitează în jurul lui Cumpăașu e și o altă minoră, în vârstă de 16 ani, care locuiește, împreună cu fratele ei, în vârstă de 19 ani, într-un apartament deținut de Cumpănașu.

Cumpănașu a spus că i-a lăsat să stea la el din „motive umanitare”.

Într-o postare de pe Facebook, Cumpănașu o indică pe fata respectivă ca fiind unul dintre consilierii lui și îi dă numărul de telefon, ca persoană de contact. Aceasta administrează și un grup de Facebook pentru susținerea lui Cumpănașu.

Fata locuiește în apartamentul dat în comodat fratelui ei major pentru un an de zile,spune Cumpănașu. Precizează că a făcut acest gest pentru că tatăl celor doi a încălcat ordinul de restricție primit pentru că era violent cu familia, iar ei ajunseseră să trăiască în câțiva metri pătrați. A făcut totul la rugăminte băiatului.

„Protecția Copilului nu le-a pus la dispoziție nimic, este cea mai jenantă instituție, nu le-a dat un ban, nu le-a dat locuință. De 4 luni de zile nu au făcut nimic. Așa că stau în continuare în apartamentul meu. Aici am o mare nemulțumire, am făcut demersuri peste demersuri legale, avocatul nostru s-a dus peste tot”, a spus Cumpănașu, care precizează că s-a implicat în foarte multe astfel de cazuri.



„Tot eu m-am implicat în cazul cu monstrul de la Giulești, tot eu am asigurat consiliere. Sunt sute de astfel de cazuri în care m-am implicat”, a conchis Cumpănașu.

PARTENERI - GSP.RO Cum îl cheamă de fapt în buletin pe Ion Țiriac: „Am vrut să schimb numele, dar erau prea multe hârțoage”

PARTENERI - PLAYTECH ȘOC! Adrian Năstase a început să PLÂNGĂ, în direct la TV. Ce a povestit fostul premier e dureros...

HOROSCOP Horoscop 6 ianuarie 2021. Taurii au o zi ciudată, cu multe momente în care nu vor înțelege prea multe

Știrileprotv.ro Două adolescente au furat mașina unui prieten și s-au răsturnat cu ea. În autoturism se afla o sumă uriașă de bani

Telekomsport S-a îmbătat de sărbători şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere