De Mirela Neag, Răzvan Luțac, Cătălin Tolontan,

Pe 4 octombrie 2019, în sediul Ministerului Sănătății, câțiva reprezentanți ai victimelor de la clubul Colectiv au discutat cu Sorina Pintea despre problemele pe care le întâmpină răniții și despre întârzierea cu care noua anchetă a Parchetului înaintează, „pentru că nici acum nu au ajuns la procurori documentele în care se vede că nu s-au consemnat evenimentele din timpul zborurilor”.

E vorba despre problemele avute la transportul victimelor la spitalele din străinătate, la lipsa evidențierii infecțiilor nosocomiale și la alte lucruri despre care victimele spun că lipsesc din acte.



În acel moment, stupefiată, Monica Althamer din grupul Colectiv, spune: ”E negociabil? (n.r. Să fie date documentele) Că noi știam că nu, dacă le cere instanța”. Ministrul Pintea zice: ”Nu e vorba de negociabil ”corect era să știm și noi” (n.r. se referă la ce i-ar fi reproșat Bănicioiu și Arafat, că n-au știut)”.

Cei din grupul Colectiv înregistrau discuția ca să o ofere și colegilor lor care nu au fost prezenți. Când au auzit fraza cu Bănicioiu și Arafat, au considerat-o de interes public și au depus înregistrarea la Parchet.

La conversația din Ministerul Sănătății se afla, printre alții, și Adrian Albu, supraviețuitor al incendiului, și fratele Elsei Albu, unul dintre oamenii care au murit după incendiu.

”Noi credem că această înregistrare, alături de ceea ce s-a întâmplat cu filmul ascuns, arată suntem în fața unor oameni, ne referim întâi de toate la Raed Arafat, care pot să ascundă informații importate din anchetă”, a spus Mihai Grecea, unul dintre cei absenți de la întâlnire, dar care a intrat în posesia înregistrării.

Contactată de Libertatea, Sorina Pintea a negat că a spus că Bănicioiu și Arafat i-ar fi reproșat că a dat documentele, neștiind că această afirmație se află pe înregistrarea făcută de reprezentanții de la Colectiv.

Nu am spus așa ceva. Nici Nicolae Bănicioiu, nici Raed Arafat nu au venit la mine. În general, reproșurile trec pe lângă mine. Nu am discutat așa ceva cu grupul Colectiv, dar am discutat despre problema transferurilor în străinătate ale marilor arși. Este adevărat că procurorii au solicitat documente legate de victimele de la Colectiv, însă nici nu am văzut ce s-a trimis deoarece a fost treaba Juridicului și a Secretariatul General

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: