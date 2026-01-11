Ce presupune jobul pe Insula Great Blasket?

Viitorii administratori vor avea responsabilitatea de a gestiona o cafenea și trei cabane de vacanță. Printre sarcinile lor se numără: „întâmpinarea oaspeților care înnoptează, curățenia și vopsirea cabanelor, servirea de ceai, cafea și gustări vizitatorilor de o zi la cafenea, precum și gestionarea activităților zilnice”.

Un anunț publicat pe site-ul aplicației menționează că se caută „un duo muncitor, de încredere și responsabil, cu abilități excelente de relaționare și inițiativă”. Atenție, însă: „Acesta nu este un job de vacanță. Sezonul poate deveni FOARTE aglomerat, iar în majoritatea timpului veți fi în picioare”.

Condiții dure, dar și beneficii

Jobul este descris ca fiind intens, cu perioade foarte ocupate, iar candidații trebuie să fie conștienți de faptul că insula dispune de „foarte puține resurse”.

De asemenea, zilele libere vor depinde de condițiile meteorologice, ceea ce înseamnă că vremea rea ar putea suspenda cursele către insulă, iar perioadele lungi de soare continuu ar putea aduce un volum mare de muncă.

Cei care vor obține acest post vor beneficia, pe lângă salariu, de cazare și hrană. Totuși, anunțul precizează că alcoolul și articolele de igienă personală nu sunt incluse în aprovizionarea zilnică. Administratorii vor dormi într-o cameră deasupra cafenelei și vor avea acces la bucătăria locației.

O experiență unică pe o insulă de vis

Insula Great Blasket din Irlanda este o „Zonă Specială de Conservare”, având o suprafață de aproximativ 1.100 de acri. Nelocuită încă din 1953, aceasta a fost unul dintre cele mai izolate locuri de vorbire a limbii irlandeze din regiunea Corca Dhuibhne.

Pe lângă peisajele de vis, insula este renumită pentru bogăția sa faunistică. Vizitatorii pot avea șansa să observe delfini Risso, delfini comuni, delfini bottlenose, rechini pelerin sau foci cenușii. De asemenea, insula găzduiește numeroase specii de păsări, precum gannets, puffins, chire arctice, guillemots și cormorani.

Conform sursei citate, sezonul pe insulă durează din 1 aprilie până la jumătatea lunii octombrie, iar cei interesați de această oportunitate unică trebuie să fie pregătiți să ajungă pe insulă în ultima săptămână a lunii martie. În perioadele cu vreme nefavorabilă, administratorii sunt încurajați să se ocupe de „lucrări generale de întreținere și reparații”.

