Șeful laboratorului, fost oficial al Ministerului rus al Apărării

Pe Insula Lisy, aflată în rezervorul Vyshnevolotskoye din regiunea Tver, nord-vest de Moscova, funcționează Centrul de Fiziologie Experimentală, o facilitate științifică închisă publicului. O investigație realizată de RFE/RL și unitatea sa de investigații Systema a identificat legături între centrul de pe insulă și cercetarea militară rusă în domeniul armelor biologice. Accesul pe insulă a fost restricționat după ce partea de nord a rezervorului a primit statutul de monument natural în 2023.

Șeful centrului, Vladimir Maksimov, este un fost oficial al Institutului Central 48 de Cercetări al Ministerului rus al Apărării, una dintre principalele instituții ruse responsabile de dezvoltarea sistemelor de protecție împotriva armelor biologice. Institutul a fost sancționat de Statele Unite în 2020, împreună cu alte două institute rusești, pentru presupusa continuare a unor programe de arme biologice și chimice. Înainte de a conduce centrul de pe insulă, Maksimov a avut o lungă activitate în cercetarea biologică pentru armata rusă.

Insula Lisy are o istorie veche de cercetare a bolilor infecțioase. În perioada imperială rusă a găzduit un laborator veterinar, iar în timpul lui Stalin aici a funcționat o instalație pentru experimente cu boli infecțioase pe animale. În 2021, cu aproximativ un an înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, pe insulă a fost înființat Centrul de Fiziologie Experimentală, aflat în subordinea Agenției Federale Medico-Biologice a Rusiei (FMBA).

Construcția noului complex de cercetare a fost finalizată în toamna anului 2025. Imagini satelitare din iulie 2026 arată pe insulă un laborator de dimensiuni mari, un parc amenajat, spații de cazare pentru personal și oaspeți și un heliport. Pe 21 august, serviciul de informații militare al Ucrainei a susținut că centrul efectuează experimente cu virusuri periculoase și alți agenți patogeni în beneficiul forțelor armate ruse.

Experimente cu virusuri precum Ebola

Potrivit investigației, Maksimov a condus între 1999 și 2006 Centrul de Virusologie al Institutului de Microbiologie al Ministerului rus al Apărării, unitatea militară 44026, din Sergiev Posad. În 2008, această unitate a fost practic redenumită Institutul Central 48 de Cercetări. Maksimov a continuat să lucreze acolo și după această schimbare. Cercetările sale s-au concentrat în special pe virusuri hemoragice extrem de periculoase, precum Ebola și Marburg, despre care el însuși spunea în 2004 că Ebola era unul dintre agenții cu cel mai mare potențial pentru războiul biologic.

Extinderea facilităților de cercetare de pe Insula Lisy și de la Sergiev Posad a început efectiv la sfârșitul anului 2021. Ambele centre au fost implicate oficial în dezvoltarea vaccinurilor rusești împotriva COVID-19. Milton Leitenberg, cercetător și specialist în programul sovietic de arme biologice, consideră însă că momentul extinderii, precum și numirea unor foști oficiali ai Institutului 48 în conducerea centrului de pe insulă, indică posibilitatea unei extinderi a activităților militare sub acoperirea statutului civil al FMBA.

Potrivit lui Leitenberg, amplasarea laboratorului pe o insulă izolată poate avea și o explicație legată de siguranță, deoarece apa ar putea reprezenta un nivel suplimentar de protecție în cazul unei eventuale scăpări a unui agent patogen. El amintește că și principalul laborator de testare al programului sovietic de arme biologice de pe Insula Vozrojdénia, din Marea Aral, era înconjurat de apă.

FMBA, înființată în 2004, gestionează probleme de sănătate publică neobișnuite și incidente radiologice, chimice și biologice, iar din 2024 se află direct sub autoritatea lui Vladimir Putin.

Rusia neagă dezvoltarea armelor biologice

Moscova a negat desfășurarea unor cercetări menite să dezvolte arme biologice și chimice, susținând că activitatea sa de cercetare se limitează la dezvoltarea unor mijloace de protecție împotriva unei eventuale utilizări a acestora.

Cu toate acestea, investigația privind otrăvirea lui Navalnîi a sugerat că Rusia și-a continuat activitatea pentru dezvoltarea unor astfel de arme, încălcând convențiile internaționale relevante pe care le-a ratificat.

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