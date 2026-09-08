Un sat abandonat din Galicia, cu 12 case din piatră și aproximativ 15.000 de metri pătrați de teren, este oferit fără niciun ban celui care acceptă să-l readucă la viață. Oferta pare incredibilă, dar vine cu o condiție importantă: satul nu devine proprietatea celui care investește în el, iar reconstrucția ar putea costa între 2 și 3 milioane de euro, scrie publicația El Espanol.

12 case și 15.000 de metri pătrați, la prețul fix de 0 euro

A Barca se află în Cortegada, în provincia Ourense din Galicia, în nord-vestul Spaniei, aproape de râul Miño și de granița cu Portugalia. Satul apare în continuare pe portalul Aldeas Abandonadas cu un preț care atrage imediat atenția: 0 euro. În total sunt 12 locuințe care trebuie renovate, dintre care patru au parter și etaj, iar proprietatea include aproximativ 15.000 de metri pătrați de teren.

Au mai rămas case vechi din piatră, fântâni, poduri și alte urme ale satului de odinioară. Dar oferta nu este o simplă invitație pentru cineva care visează să se mute gratuit într-un sat spaniol.

Satul nu devine al celui care îl renovează

Condiția care schimbă complet oferta este forma în care poate fi preluat A Barca. Potrivit publicației locale La Región, este vorba despre o concesiune gratuită pentru 50 de ani, nu despre vânzarea satului și transferarea definitivă a proprietății către investitor.

„Asta înseamnă că satul nu va fi niciodată al tău”, explica în 2024 Elvira Fafián, reprezentanta portalului Aldeas Abandonadas.

Cel care acceptă proiectul primește dreptul de a folosi și dezvolta satul în perioada concesiunii, cu obligația de a investi în recuperarea lui și de a-i da o destinație turistică. După expirarea celor 50 de ani, condițiile prevăd revenirea proprietății la titular. Oferta nu este, așadar, destinată cuiva care vrea pur și simplu 12 case gratis.

Renovarea ar putea costa între 2 și 3 milioane de euro

Prețul de intrare este zero, dar adevărata investiție începe imediat după preluarea satului. A Barca este în ruină după zeci de ani în care nu a mai fost locuit, iar estimările autorităților locale ridică la 2–3 milioane de euro suma necesară pentru o recuperare serioasă a zonei. Și nu trebuie refăcute doar cele 12 case. Este nevoie de repararea străzilor și căilor de acces, refacerea rețelei de apă și readucerea electricității.

Potrivit reprezentantei Aldeas Abandonadas, punctele de racordare la apă și electricitate se află la cel puțin doi kilometri distanță, iar numai aducerea acestor servicii până în sat presupune costuri importante. La acestea se adaugă renovarea clădirilor și amenajarea întregului ansamblu pentru activitatea care urmează să fie desfășurată acolo.

Condiția: satul trebuie transformat într-un proiect turistic

Oferta are un scop foarte clar. Cel care preia A Barca trebuie să vină cu un proiect capabil să readucă activitate în zonă, iar proiectul de reabilitare a satului trebuie să se axeze pe crearea unui „sat ecologic” sau o nouă exploatare turistică și de agrement.

În trecut au fost luate în calcul transformarea caselor în unități de turism rural, construirea unui restaurant și amenajarea unor activități în apropierea apei și a traseelor de drumeție. Ideea este ca investiția să producă și locuri de muncă și să aducă vizitatori în Cortegada.

Investitorii au fost atrași de preț, dar s-au oprit la condiția de 50 de ani

A Barca nu duce lipsă de oameni interesați. Oferta a atras atenția încă de când a fost lansată, în 2013, și la un moment dat sute de persoane și companii au cerut informații. Au existat inclusiv investitori din Germania și Olanda și persoane interesate din Madrid, dar problema a fost mereu aceeași: investiția de milioane de euro ar trebui recuperată într-un proiect desfășurat pe o proprietate care este oferită doar pentru o perioadă limitată.

Primarul din Cortegada, Avelino de Francisco, declara pentru La Región că tocmai limita de 50 de ani i-a făcut pe mai mulți investitori să renunțe.

Satul a fost abandonat după construirea barajului Frieira

A Barca nu a fost întotdeauna un loc pustiu. Satul se afla pe vechiul „Camino Real a Castilla” și era un important punct de trecere pentru oameni și mărfuri. Numele său este legat chiar de bărcile folosite cândva pentru traversarea râului Mino. Declinul a început odată cu construirea barajului Frieira, în a doua jumătate a secolului trecut. Ridicarea nivelului apei a afectat terenurile agricole de care depindeau locuitorii, iar schimbarea căilor de comunicație a redus și importanța vechiului punct de trecere.

Satul s-a golit treptat, iar vegetația a început să acopere casele, drumurile și curțile. Imaginile realizate în 2024 arată cât de mult a avansat degradarea: unele clădiri au fost aproape înghițite de vegetație, iar din altele au rămas în principal zidurile de piatră.