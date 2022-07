INTERCEPTĂRI TELEFONICE. Doi directori de la instituții diferite se chinuiesc să scape de două funcționare incomode pentru PNL: „Cât îi dăm? Cum motivăm?”

Mădălina Raluca Roșu, directorul Direcției Juridice „de la centru” din cadrul CNCD, este acuzată de DNA că l-a ajutat pe directorul DSVSA Botoșani, Mihai Țurcanu, să evalueze abuziv două funcționare astfel încât acestea să fie concediate.

Cele două funcționare ar fi refuzat să atribuie o achiziție de aproape 600.000 de euro unei societăți care nu îndeplinea condițiile.

Potrivit DNA, Mădălina Roșu ar fi intermediat relaționarea directorului din Botoșani cu administratorul societății.

Contactată de ziar, Roșu, directoarea acuzată, spune că a dorit „îmbunătățirea aparatului statului”

Țurcanu, directorul DSV Botoșani, a recunoscut relația de prietenie cu aceasta și spune că a apelat la ea pentru că este o profesionistă.

Directorul Direcției Juridice din cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a fost pus sub acuzare de DNA pe 11 mai 2022. Mădălina Roșu este acuzată de „complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”.

Procurorii anticorupție au ajuns la directoarea din CNCD în timp ce îl monitorizau pe directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Botoșani, Mihai Țurcanu.

Vorbeau pe aplicații, dar au fost înregistrați

Acesta din urmă fusese denunțat la DNA de două subalterne în luna decembrie 2021. Membre în comisia de evaluare a unei licitații care viza o achiziție de 600.000 de euro. Potrivit DNA, Mihai Țurcanu dorea ca licitația să fie câștigată de „o firmă de partid”.

Mihai Țurcanu

În timpul supravegherii, procurorii DNA au constatat că directorul Mihai Țurcanu este consiliat, prin telefon, în legătură cu „evaluarea abuzivă” a celor două funcționare, de o femeie. Cei doi directori erau extrem de prudenți, discutând doar prin intermediul aplicațiilor care utilizează transferul criptat de date informatice. În urma investigațiilor, pe 20 ianuarie, anul curent, s-a constatat că femeia misterioasă este directorul Direcției Juridice a CNCD, Mădălina Raluca Roșu.

Aceasta, spun procurorii DNA, ar fi intermediat relaționarea directorului DSVSA Botoșani cu administratorul firmei pentru care s-ar fi făcut presiunile să câștige licitația, Roșu fiind prietenă cu amândoi.

Firma privată „îi evalua” pe angajații de la stat

Directorul DSVSA Botoșani fotografia în mod constant documente interne, cu caracter nepublic, din cadrul instituției pe care ulterior le expedia Mădălinei Roșu.

„În urma cercetărilor, s-au obținut probe care denotă caracterul profund abuziv al procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici căzuți în dizgrația directorului executiv, atât notele, cât și motivele care au justificat acordarea lor fiind prestabilite de directorul executiv împreună cu numita Roșu Mădălina Raluca, persoană care nici măcar nu activa în instituție”.

„Practic s-a ajuns la situația în care firma care a participat la licitația organizată și care nu a reușit să adjudece contractul (prin exponentul ei, Roșu Mădălina Raluca) să evalueze performanțele profesionale (prin intermediul directorului executiv Țurcanu Mihai) ale funcționarilor publici din cadrul autorității contractante DSVSA Botoșani, care nu au dat curs solicitării de a atribui în mod preferențial contractul care a făcut obiectul licitației publice”, se susține în extrasul de la Tribunalul Botoșani.

I-a spus cum să le termine

Într-una dintre convorbirile interceptate de DNA, Mădălina Roșu îl atenționează pe directorul DSVSA Botoșani că se termină perioada de efectuare a evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din subordine, precum și că în perioada următoare va fi mai ocupată, Țurcanu replicându-i că va trebui „să dezbatem un pic chestiile”.

Pe 29 martie, Țurcanu discută cu directoarea de la CNCD despre modalitatea de evaluare a celor două funcționare. Cu această ocazie, Mădălina Roșu îi indică notele pe care trebuie să le acorde celor doi funcționari la fiecare rubrică din raportul de evaluare, precum și motivele formale care să justifice aceste note, astfel încât calificativele acordate în final să fie cele minime prevăzute de lege, respectiv „nesatisfăcător”, pentru a putea fi concediate.

Se temeau să nu ajungă „la un prost de judecător”

„Conivența dintre cei doi rezultă din folosirea cu prilejul discuției a unor verbe la persoana I plural („cât îi dăm?”, „cum motivăm?” etc.). În cursul aceleiași zile (29.03.2022), directorul executiv Țurcanu Mihai este consiliat de numita Roșu Mădălina Raluca inclusiv cu privire la aspectele pe care să le precizeze verbal cu prilejul interviului de evaluare, precum și persoanele care trebuie să fie prezente la această procedură, stabilind în cele mai mici detalii modul în care trebuie să se deruleze evaluarea funcționarilor, astfel încât să fie creată aparența de legalitate a procedurii, pentru a putea rezista în instanța de judecată cu prilejul contestării calificativelor acordate de către funcționarii vizați”, se mai arată în documentul instanței.

Cei doi urmăreau ca evaluarea celor două funcționare incomode să aibă acoperire, astfel încât să nu pice în urma unor eventuale contestații în instanță. Se temeau ca dosarul să nu ajungă „la un prost de judecător” care să țină cont de argumentele funcționarelor.

În final, cele două funcționare au primit nota 2,25, care a condus automat la calificativul nesatisfăcător și desfacerea contractului de muncă. Amândouă au contestat în instanță deciziile, obținând suspendarea efectelor până la soluționarea definitivă a procesului.

Directoarea acuzată spune că a dorit „îmbunătățirea aparatului statului”

Contactată de Libertatea, Mădălina Roșu a spus că, de fapt, ea a lucrat în favoarea statului.

„Permanent am avut reprezentarea faptului că îmi ofer ajutorul total dezinteresat pentru sprijinirea unor demersuri legale și de natură a contribui la îmbunătățirea activității unei instituții din cadrul aparatului guvernamental al statului român. Având în vedere cele arătate mai sus, voi contribui cu tot ce pot, punând la dispoziția organelor de urmărire penală toate datele, informațiile și înscrisurile de care am cunoștință, în scopul aflării adevărului și al tragerii la răspundere a unor eventuale persoane vinovate de comiterea unor fapte penale, personal neavând nimic de ascuns, întrucât activitatea mea în general s-a caracterizat prin bună-credință, loialitate și onestitate. Având în vedere că este vorba despre un dosar penal în curs de instrumentare, nu pot comunica public aspecte ce pot fi de interes pentru organele de urmărire penală, sperând că veți manifesta înțelegere față de rezerva mea întemeiată și impusă de lege”, se arată în răspunsul transmis ziarului de către directorul Direcției Juridice al CNCD, Mădălina Roșu.

Fostul director DSVSA Botoșani: Am făcut revelioane împreună, o consider o mare profesionistă

De partea cealaltă, fostul director al DSVSA Botoșani Mihai Țurcanu a recunoscut că are o relație apropiată cu Mădălina Roșu.

„Sunt un prieten foarte bun de foarte mulți ani, din 2010, ceva de genul ăsta. Noi am făcut revelioane împreună, suntem prieteni de familie, ne vizităm reciproc. O consider o mare profesionistă în domeniul juridic și al achizițiilor publice. I-am exprimat temerile mele. Cu scuzele de rigoare, i-am creat un stres”, a declarat, pentru Libertatea, Mihai Țurcanu.

Fostul director al DSVSA Botoșani a precizat că a apelat la sfaturile Mădălinei Roșu deoarece juristul instituției se afla în concediu medical și că era în imposibilitatea de a-și continua activitatea fără să întrebe un jurist. Țurcanu susține că a solicitat soluții de la ANSVSA vecină și a primit avizul de a contracta servicii juridice în plafonul salariului brut al juristului aflat în medical, însă șefa de la Economic nu a fost de acord.

„Închipuiți-vă că perioada de sfârșit și începutul altui an necesită o activitate extrem de mare și atunci trebuie să mă consult cu cineva. Consultându-mă au început să apară semne de întrebare de peste tot. Cu Mădălina Roșu sunt prieten de foarte mulți ani, eu o consider un mare profesionist. Ceea ce m-a învățat ea pe mine în această perioadă nu știam, recunosc acest lucru. Consider că am progresat foarte mult din acest punct de vedere și că chestiunea este una foarte nedreaptă. Nu am făcut decât să apăr banii statului și nu să-i cheltui pe niște produse neconforme”, a completat fostul director DSVSA Botoșani.

Întrebat dacă directoarea din CNCD a intermediat relaționarea cu firma pentru care este acuzat că a făcut presiuni, Mihai Țurcanu nu a dorit să comenteze.

Potrivit DNA însă, Țurcanu a apelat la Mădălina Roșu inclusiv când la DSVSA Botoșani fusese detașat un jurist de la Prefectură, care era reticent în legătură cu desfacerea contractelor de muncă ale celor două funcționare.

Ce spune șeful Mădălinei Roșu

Libertatea a solicitat un punct de vedere și conducerii CNCD. Președintele instituției, Asztalos Csaba Ferenc, nu a dorit să comenteze acuzațiile aduse directorului Direcției Juridice, interceptat în timp ce îl consiliază pe directorul de la Botoșani.

Asztalos Csaba Ferenc. Foto: Agerpres

„Nu comentez acțiuni, interceptări realizate de instituții abilitate ale statului care pot fi parte din proceduri judiciare în curs”, a precizat președintele CNCD. A menționat, de asemenea, că „nu există nicio solicitare sau comunicare din partea instituțiilor competente care să conducă la suspendarea calității de funcționar public a doamnei Mădălina Raluca Roșu”.

La întrebarea ziarului, dacă există la nivelul instituției o practică în privința acordării de consiliere juridică șefilor de instituții publice în privința evaluării profesionale a funcționarilor, conducerea CNCD a infirmat.

„Nu există o astfel de practică. Astfel de activități nu se circumscriu în competențele CNCD”, se arată în răspunsul către Libertatea.

