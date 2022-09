Polițistul Ciprian Sfichi a fost rănit de interlop în timpul unei descinderi la care a luat parte fără casca de protecție din dotare. Scenele de groază s-au petrecut la descinderea din 2017, iar polițistul atacat s-a pensionat din poliție și e încă în recuperare.

Agresorul se află în spatele gratiilor de 4 ani și 8 luni de zile. Cum dosarul nu a fost finalizat până acum, legea mai permitea ca măsura arestului preventiv să mai fie prelungită doar pentru 4 luni de zile, după care agresorul ar fi rămas în libertate.

Potrivit articolului 239 din Noul Cod de Procedură Penală precizează că „în toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanță nu poate depăși 5 ani”. În acest context, avocații lui bărbatului au cerut de mai multe ori, de la începutul acestui an, schimbarea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, aspect care s-a și materializat în cursul lunii august.

În cererile de schimbare a măsurii preventive, au fost invocate hotărâri ale CEDO, prin care se indică faptul că prelungirea procesului nu corespunde nici unui motiv acceptabil pentru deținerea unei persoane în cursul procesului pe o perioadă atât de îndelungată.

Avocații au mai arătat că martorii din dosar au dat declarații incoerente, iar unii și le-au modificat, în timp ce alții și-au retras declarațiile date în faza de urmărire penală și au arătat că au fost constrânși sau speriați de organele de anchetă.

Recomandări O zi din viața Florentinei, vatman pe tramvaiul 55 din Capitală. „Duc în spate 50 de tone și n-aș renunța pentru nimic în lume la asta”

Se face referire inclusiv la declarațiile martorilor direcți (cei trei polițiști care au intrat în casa lui Huțuleac) și se susține în continuare că „Duțu” a fost trezit brusc din somn de loviturile de berbece și a crezut că este atacat de rivali.

Aceasta este de altfel principala apărare a inculpatului, că nu a știut că cei care intră peste el în casă sunt polițiști, deoarece aceștia nu ar fi respectat pașii și procedurile legale. În plus, s-a mai invocat că toți ceilalți inculpați din dosar sunt în libertate, ba, mai mult, fără a avea vreo interdicție.

Cu ocazia cererilor de schimbare a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, Alexandru Huțuleac s-a plâns de condițiile de detenție. A precizat că a fost în două penitenciare și cunoaște condițiile grele din arest.

În plus, a precizat că acasă are un copil minor. El s-a angajat că în arest la domiciliu va respecta toate obligațiile instituite în sarcina sa, dar și faptul că nu are niciun motiv de sustragere de la cercetarea judecătorească, că a spus adevărul, că nu a cunoscut că va veni poliția la percheziție.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Crescut în Franța, moldoveanul dezvăluie ce l-a uimit în România: „Poate vouă, care locuiți aici, vi se pare banal”

Playtech.ro Moment ruşinos la Antena 1! Două MARI VEDETE ale postului s-au luat la BĂTAIE! Detalii de necrezut, au fost CONCEDIERI

Observatornews.ro Afacerea cu care Bobi a dat lovitura afară. S-a vândut şi cu 80-90 de lei kilogramul

Știrileprotv.ro Galerie foto incendiară cu Rita Ora, în costume de baie. Cum a fost surprinsă cântăreața. Imaginile s-au viralizat

FANATIK.RO Liviu Dragnea intră în afaceri cu energie, deși în trecut a taxat dur companiile din domeniu. Fiul fostului lider PSD își extinde afacerile

Orangesport.ro Patrick Mouratoglu, declaraţii tranşante despre Simona Halep. Antrenorul spune lucruri neştiute până acum

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2022. Vărsătorii au nevoie de rădăcini sănătoase, ca să se poată înălța spre cer siguri pe ei și puternici

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România