Cum funcționează noua tehnologie

Potrivit publicației spaniole ComputerHoy, spre deosebire de cablurile tradiționale, care au un nucleu solid din sticlă, noul model are un nucleu de aer. Acesta este înconjurat de o microstructură de sticlă ce ghidează semnalul. În acest fel, pierderile de semnal sunt reduse drastic, iar viteza și capacitatea de transmisie cresc spectaculos.

Cablurile experimentale au reușit să mențină o transmisie stabilă pe 33 de kilometri, fără pierderile semnificative care apar în rețelele clasice, unde semnalul se degradează după doar 15–20 de kilometri și are nevoie de repetitoare.

„Această tehnologie marchează începutul unei noi ere în comunicațiile pe distanțe lungi”, spun cercetătorii britanici, citați de ComputerHoy.

Spania, prima țară europeană care va beneficia

Japonia deține de ani buni recordul pentru cea mai rapidă conexiune la internet din lume. Cu toate acestea, Europa speră să recupereze teren, iar proiectul britanic poate reprezenta pasul decisiv.

Potrivit datelor prezentate de FTTH Council Europe și CNMC, Spania este lider la nivel european în adoptarea rețelelor FTTH („fiber to the home” – fibra până la domiciliu). Aproape 89% din gospodării folosesc deja acest tip de conexiune, ceea ce face ca țara să fie prima beneficiară a noii tehnologii.

Microsoft a văzut potențialul și, în 2022, a cumpărat compania Lumensity, care va produce cablurile cu nucleu de aer. Deocamdată, nu există un termen oficial pentru lansarea comercială, însă primele teste sugerează un progres uriaș.

Ce schimbări aduce pentru utilizatori

Rețelele bazate pe cablurile de nouă generație ar putea însemna:

internet mai rapid cu până la 45%

capacitate de transmisie de 1.000 de ori mai mare

stabilitate pe distanțe mai lungi, fără repetitoare dese

mai puține pierderi de semnal

În practică, asta s-ar traduce prin descărcări mai rapide, streaming de calitate mult mai bună și o infrastructură pregătită pentru cerințele viitoare, inclusiv pentru inteligența artificială și internetul obiectelor.

Deși promisiunile sunt uriașe, cercetătorii atrag atenția că proiectul se află încă în faza de testare. „Mai este mult drum până la implementarea la scară largă”, recunosc specialiștii.

