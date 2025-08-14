Intersecția străzilor Eroilor și Dudului este un în formă de T, însă odată ajuns la răscrucea de drumuri, un șofer nu știe cine ar prioritate, din cauza faptului că pe fiecare colț al intersecției se află câte un indicator STOP care îi obligă pe toți șoferii să oprească și să acorde prioritate.

Astfel, pentru că toți șoferii trebuie să oprească, niciunul nu știe care are prioritate. Totul după ce primăria din Vânători a decis să încalce legea pentru că „un stop în plus nu e chiar ceva grav”.

Primarul din Vânători, Costel Manolachi, a explicat pentru televiziunea Digi24 care este secretul pe care șoferii trebuie să îl cunoască dacă vor să traverseze intersecția.

„Am considerat că un stop în plus nu e…, chiar dacă e un deranj pentru conducătorii auto, dar am considerat că la momentul acela ei se vor opri și atunci la mica înțelegere trec mașinile fără a prezenta niciun pericol. Primele două sunt avizate, adică avizele au fost obținute în cadrul lucrărilor de asfaltare, cel de-al treilea nu are aviz. Toate acestea le-am făcut pentru prevenirea accidentelor”, a spus primarul.

Așadar, ideea din spatele intersecției din Vânători unde toți șoferii trebuie să oprească este ca aceștia să se dea jos din mașini și să se înțeleagă omenește cine are prioritate, cel mai probabil, în funcție de nevoile fiecăruia. Spre exemplu, cel care merge la piață și cel care merge în vizită la rude trebuie să îi acorde prioritate celui care merge la muncă. Un alt exemplu ar fi acela în care șoferii să primească câte o întrebare din legislația rutieră, iar cel care greșește trebuie să acorde prioritate.

După verificările făcute în teren, polițiștii IPJ Galați au amendat primăria cu 10.000 de lei pentru amplasarea ilegală a celui de-al treilea indicator STOP.

