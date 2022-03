Locuitor din Herson, orașul ocupat de ruși, pentru Libertatea: „Chiar dacă nu ne ucid, e imposibil să ai încredere în ei”

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri, 2 martie, că a preluat controlul asupra orașului Herson, important din punct de vedere strategic, când războiul intra în a șaptea zi. La scurt timp după ce și Ucraina a confirmat că armata rusă deține controlul în Herson, primarul orașului a cerut sprijinul comunității internaționale și mass-media pentru prevenirea unei catastrofe umanitare în oraş, informează publicația Ukrainska Pravda.

Hussain, originar din Pakistan, s-a mutat în orașul ucrainean în septembrie 2020 împreună cu soția sa ucraineană și cu fiica lor care are dublă cetățenie. Acum caută sprijinul pentru a ieși din țară împreună cu familia sa.

Situația din prezent este mai calmă decât în prima zi, povestește Hussain. Localnicii au ieșit pe stradă, în încercarea de se aproviziona cu alimente și medicamente. Bărbatul spune că farmaciile și băncile sunt închise, bancomatele nu mai au bani cash, iar puținele magazine care au rămas deschise au jumătate din rafturi goale.

