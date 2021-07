Liderul partidului care vrea să copieze în România legea anti-LGBT a lui Viktor Orbán: „Nu considerăm normal ca un ONG să facă propagandă pentru homosexualitate”

Csomortányi a spus, într-o declarație pentru postul de radio Kossuth, că partidul pe care îl conduce va demara o campanie de informare cu privire la întrebările care figurează pe chestionarul referendumului din Ungaria, iar în toamnă va înainta Parlamentului român un referendum asemănător celui din Ungaria.



Referendumul din Ungaria vizează o lege „pentru protecția copiilor”, votată în iunie, prin care sunt interzise referințele la homosexualitate sau la persoanele transgender în programa școlară și în emisiunile TV destinate minorilor.



„Această lege se folosește de protecția copiilor ca de o scuză pentru a discrimina oamenii din cauza orientării lor sexuale”, a declarat președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, numind legea „o rușine”.



„Interzisă propaganda LGBT”



Săptămâna trecută, un alt lider al Partidului Popular Maghiar din Transilvania, deputatul Zakarias Zoltán, ales pe listele UDMR în Parlament, a declarat pentru Europa Liberă că va depune o inițiativă legislativă, inspirată de legea lui Orbán, pentru ca orele de educație sexuală să se facă doar cu acordul părinților și să fie interzisă „propaganda LGBT”.

Surse din conducerea UDMR au confirmat însă pentru publicație că nu au fost informate de intențiile lui Zakarias Zoltán.



„Ușa este deschisă însă și pentru alte partide din România”



Libertatea: Domnule Csomortányi, ce șanse de izbândă credeți că au proiectele anunțate de dumneavoastră și de Zakarias Zoltán, fără sprijinul UDMR?

István Csomortányi: Nu știm dacă avem sau nu sprijinul UDMR deocamdată. Ușa este deschisă însă și pentru alte partide din România. Când va exista această inițiativă, se pot alătura. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Este devreme, știrea este foarte recentă. Este și perioada de vară, de vacanță.



Pentru noi a fost important să ne exprimăm opinia cât se poate de repede. Considerăm că este o problemă importantă. Deocamdată se vede doar în partea de vest (a Europei, n.r.), dar va apărea în curând și la noi. În plus, electoratul de etnie maghiară din Transilvania este interesat de această problemă.



– La ce vă referiți când spuneți „această problemă?”

– Problema este foarte simplă. Nu dorim ca niște ONG-uri, cu un background necunoscut, dubioase, să aibă dreptul să intre în școli, cu diferite pretexte, să predea despre teme foarte sensibile minorilor. Acest lucru nu se poate face decât cu acordul părinților și cu controlul maxim al autorităților.



– Ați menționat „propaganda LGBT”. Puteți să explicați ce înseamnă „propaganda LGBT”?

– Dacă deschideți ziarele occidentale, o să vă dați seama ce e propaganda LGBT.



– Ați putea să încerca să definiți, vă rugăm, ce înseamnă pentru dumneavoastră „propaganda LGBT”?

– Noi, de exemplu, nu considerăm normal ca un ONG să intre într-o școală și să vorbească despre schimbarea de sex. Sau să facă propagandă pentru homosexualitate. Sau ca un ONG să predea anumite cunoștințe despre viața sexuală minorilor. Dacă cumva părinții unui copil consideră acest lucru normal, atunci (copilul, n.r.) poate să participe la asemenea activități.



– Concret, cum arată propaganda pentru homosexualitate?

– Noi suntem un partid care militează pentru valorile conservatoare, creștine, europene. Considerăm că într-o societate în care am trăi și noi, a fi homosexual nu este o valoare, este o situație pe care trebuie să o acceptăm. Nu e o valoare, iar ONG-urile nu au niciun drept pentru această propagandă.



„Pride este primul pas”



– Ați spus că ONG-urile fac această „propagandă” în Vest. De ce e nevoie de un astfel de proiect în România, precum cel propus de dumneavoastră? Se confruntă și România cu „propaganda LGBT”?

– Noi am văzut ce s-a întâmplat și în Ungaria. Acum există o presiune a ONG-urilor. Probabil asta va urma și la noi.



– Dar se întâmplă deja, în viziunea dumneavoastră? Sau de ce e nevoie de o astfel de lege, chiar de un referendum?

– Nu sunt expert în asta, în funcționarea acestor ONG-uri. Dar ce este foarte clar este că evenimentele de a face propagandă au început și la noi în țară. Există Pride (un marș anual pentru drepturile persoanelor LGBT, n.r.). Ăsta este primul pas. Cum s-a întâmplat și în alte țări.



– Considerați că Pride-ul este problematic? Este totuși un eveniment la care participă adulți.

– Fiecare persoană are dreptul să decidă asupra orientării sale. Noi nu credem însă că este normal să se facă propagandă. Cred că suntem de partea majorității când spunem că valoarea cea mai importantă este familia, formată dintr-un bărbat și o femeie. Așa se construiește o societate. Comportamentele care se opun cred că nu sunt de folos pentru o societate; comportamentele care sunt propagate în mod deschis, care depășesc cadrul privat.



– Adică persoanele LGBT să nu se exprime dincolo de spațiul privat, în spațiul public, asta spuneți?

– Da, să nu se manifeste.



Viktor Orban | Foto: EPA

„Nu vrem să fie un concurs între organizații care este mai bun prieten cu Fidesz”



– Sunt voci care spun că partidul dumneavoastră a ieșit din grațiile Fidesz (partidul lui Viktor Orbán, n.r.) de câțiva ani. Sunt aceste declarații publice făcute de dumneavoastră și colegii de partid o încercare de a reintra în grațiile lui Viktor Orbán?

– Nu cred că e așa. Noi avem o relație foarte strânsă cu Fidesz. Persoanele care au întemeiat partidul au o relație de peste 30 de ani (cu membrii Fidesz, n.r.). Nu vrem să fie un concurs între organizații care este mai bun prieten cu Fidesz. În 30 de ani, cred că am demonstrat și am dovedit că această relație este bazată pe încredere. Ceea ce facem legat de acest referendum o facem pentru că suntem convinși că este de folos societății.



– V-ați consultat cu liderii Fidesz înainte de a ieși public cu aceste declarații?

– Nu avem nevoie de așa ceva. Este părerea noastră.



– Și ați primit vreun feedback din partea Fidesz?

– Da, bineînțeles. Dar noi nu am căutat vreun feedback. Dar ni s-a zis că e bine că ne implicăm. Am avut discuții neoficiale. Cum am zis, există relații de prietenie. Noi nu am căutat reacții oficiale.



– Cum credeți că va reacționa electoratul dumneavoastră la aceste propuneri?

– Noi știm părerea majorității, cunoștințele electoratului nostru. Peste 90% sunt de acord să mergem în această direcție. Societatea maghiară din Transilvania este foarte conservativă.

