Omenaa Mensah, la Impact Bucharest 2025: „Există mereu o soluție, trebuie doar să o găsești”

Polonia și România au o istorie de transformare comună

Omenaa Mensah a apreciat puterea României de a atrage oameni influenți din întreaga lume și a comparat-o cu Polonia:

„Sunt foarte fericită să fiu aici astăzi și să am oportunitatea de a-mi împărtăși povestea care are legătură cu Europa, cu Polonia și cu Africa. Și poate de a-i inspira pe români să se gândească la polonezi ca la niște prieteni, frați chiar.

Și de asemenea, mă gândesc la Africa ca la o nouă oportunitate, poate. Pentru că, dacă ne gândim la istoria noastră, înseamnă că știm și ce înseamnă să fii sclav. Experiența comunismului din ambele noastre țări este similară cu experiența africană a colonialismului.

Nu am avut, ca țări, o istorie colonială ca cea a statelor occidentale. Venim cu o viziune nouă și proaspătă și eu cred că aceasta este o putere importantă la care trebuie să ne gândim și pe care trebuie să o folosim.”

Născută și crescută în Europa, cu rădăcini adânci în Africa

„Am crescut în Europa, în Polonia, dar m-am raportat și la moștenirea mea, așa că m-am dus la Ghana și am aflat care sunt problemele, despre sclavia copiilor. Așa a început fundația mea să construiască o școală pentru copiii străzii. Asta se întâmpla acum 11 ani.

Acum, dezvoltând acest proiect, atrag afaceri în Africa și promovez artiștii africani în Europa și în Centrul Europei. Așa am creat, alături de soțul meu, cea mai mare inițiativă de licitații caritabile din Europa. În câțiva ani, am depășit Gala Amfar și alte inițiative filantropiste.

Este un succes enorm și sunt foarte fericită că acest succes s-a născut în inima unei femei din Polonia. Iar acum lucrăm la nivel global. Astăzi va veni o invitată extraordinară, Michelle Obama. Am avut privilegiul anul acesta, în mai, să-l cunosc pe soțul său, Barack Obama, care a fost unul dintre momentele mai importante în viața mea.

Pentru că atunci când am lansat fundația, motivul pentru care l-am făcut a fost povestea lui Barack Obama. Așa că sunt sunt foarte fericită că România, că Impact București are o asemenea amploare și atrage invitați influenți la nivel global.”

Omenaa Mensah a vorbit și despre turbanul său, admirat de toată lumea și a spus că este fabricat dintr-un material african, dar a fost creat de un designer din Paris, o combinație între vibrația africană și stilul european.

Nu există nu se poate

Și-a început afacerile cu un salon de coafură pentru mirese, când era studentă la universitate și studia economia, la sfârșitul anilor 90. Mensah spune că uneori, doar pentru una dintre acest fel de coafuri era nevoită să lucreze și câte 10-12 ore, dar acest lucru îi aducea niște bani în plus, ca să-și poată permite traiul în Polonia. Mica afacere avea saloane în trei orașe din Polonia.

Antreprenoarea nu se teme să încerce mereu ceva nou, de altfel asta reiese și din biografia sa de pe Wikipedia.

„Există mereu o soluție, cred cu tărie că dacă vrei să faci ceva în viață, trebuie doar să găsești o cale. Este și o zicală care-mi place, spune cam așa: dacă vrei să faci ceva în viață, vei găsi un mod prin care să faci acel ceva. Dar dacă nu vrei să faci nimic, vei găsi mereu motive pentru care să nu găsești rezolvarea.

Totul ține de voință, despre angajament, despre corectitudine. Asta este viața, asta sunt eu. Încerc mereu să găsesc o soluție.Dacă zece oameni îmi spun că ceva e imposibil, tot voi încerca să găsesc o soluție.”