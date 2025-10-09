Lângă o femeie cu păr lung și șaten

Un american a explicat, pe Reddit, că a găsit numărul din martie 1990 al revistei Playboy într-un magazin de caritate și a descris interviul cu actual președinte american „o lectură cu adevărat sălbatică”.

Coperta prezintă un Trump în vârstă de 43 de ani, îmbrăcat elegant, alături de o femeie cu păr lung și șaten, care îl privește cu un zâmbet radiant. În interior sunt și articole despre „Rock și rasism” sau despre „mașini din 1990”.

Interviul interior este intitulat „o conversație sinceră cu cel mai extravagant miliardar al deceniului despre încheierea de afaceri, autopromovare, afaceri mondiale și cât de mult este suficient”.

Fotografiat la 43 de ani, al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite poartă o cămașă albă, pantaloni negri, papion negru și butoni Playboy simpli.

Despre monogamia în căsătorie

Întrebat în interviu despre monogamie în căsătorie, Trump a evitat un răspuns direct, afirmând: „Nu trebuie să răspund la asta. Nu vorbesc niciodată despre soția mea, ceea ce este unul dintre avantajele de a nu fi politician”.

Când a fost întrebat despre flirt, Trump a răspuns mai deschis: „Cred că oricărui bărbat îi plac flirturile, iar dacă ar spune că nu, ar minți sau ar fi un politician care încearcă să obțină cele patru voturi în plus”.

Slujba de vis

Interviul oferă și o perspectivă asupra ambițiilor lui Trump. El și-a exprimat admirația pentru glamourul „Hollywoodului anilor 30 și 40”, declarând că „slujba de vis” ar fi fost „conducerea studioului MGM în acea perioadă”.

Revista a fost cumpărată pentru doar 1,50 dolari, dar poate valora acum între 100 și 150 de dolari pentru colecționari.

După ce s-au logodit în 2004, Donald Trump și fostul model Melania, Melanija Knauss (origine slovenă) pe numele ei, s-au căsătorit pe 22 ianuarie 2005, la Biserica Episcopală din Bethesda-by-the-Sea din Palm Beach, Florida. Fiul lor, Barron, s-a născut în 2006. Acum în vârstă de 18 ani, este student în primul an la Universitatea din New York.

El a mai fost căsătorit cu Ivana Trump (9 aprilie 1977 – 11 decembrie 1990) și Marla Maples (20 decembrie 1993 – 8 iunie 1999).

Cu Ivana, care a murit în 2022, are 3 copii: Donald John Jr. (47 de ani), Ivanka Marie (43 de ani) și Eric Fredrick (41 de ani). Cu Marla, 61 de ani, cea de-a doua soție, o are pe Tiffany (41 de ani).



