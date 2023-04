Léonardo Meindl, 30 de ani, a fost adus vara trecută de către U-BT Cluj din puternica ligă spaniolă și s-a remarcat în tricoul alb-negru în tentativa unui nou titlu, ar fi al 3-lea consecutiv, pentru gruparea de pe malul Someșului.

Brazilianului înalt de 2.01 metri a mai jucat în țara natală, dar și în Spania. La Cluj-Napoca i-a invitat și pe membrii familiei sale, și pe iubita lui, care au fost de Crăciun în România, dar și cu alte ocazii. „Toți ai mei au fost impresionați de țara voastră, de Cluj, care și pentru mine a fost o surpriză plăcută de la început. Dacă aș pune o etichetă, zona de aici este una care atrage imediat după ce o cunoști”, a început Léo Meindl dialogul pentru cititorii Libertatea.

10.500 km sunt între Sao Paolo, orașul natal al brazilianului și Cluj-Napoca

Libertatea: Léo, cum ai fost primit la Cluj Napoca și cum este șederea ta aici?

Léonardo Meindl: Am auzit numai lucruri bune despre România, de aceea am venit la Cluj-Napoca. Iar ceea ce mi s-a spus este conform cu realitatea. Mă simt foarte bine aici, din toate punctele de vedere.

– Și ce ți-a plăcut?

– Înveți să respecți cultura țării în care mergi, să te apropii de oameni, să interacționezi cu persoane la care nu te-ai fi așteptat. Înveți să mănânci ceva special al țării respective. În România am mâncat cele mai bune coaste de porc! Și am mâncat destul la viața mea.

„Unde se gătește bine, acolo e un loc deosebit”

– Oamenii?

– Oamenii de aici m-au tratat foarte bine. Sunt deschiși la minte, întotdeauna m-au ajutat dacă am avut vreo problemă sau le-am solicitat sprijinul. Am observat că românii sunt ca brazilienii, mănâncă multă carne de porc. Recunosc, îmi place mult mâncarea, carnea de porc. Și consider că dacă găsești un loc unde se gătește bine, atunci acela e un loc deosebit. Așa cum sunt România și Cluj-Napoca.

– Există vreun detaliu care te-a impresionat în România?

– Viața mea este în jurul baschetului. Când am văzut o sală de 10.000 de locuri, plină, cu oameni entuziaști, cu suporteri de toate vârstele fiind alături de noi, așa cum este la Cluj, atunci am simțit că eu sunt cel norocos că am venit în România. Sunt mulți fani înnebuniți după baschet, fac zgomot, o atmosferă extraordinară, este cel mai bun lucru pe care-l apreciez la orașul Cluj-Napoca.

„Este important pentru psihicul meu”

– Românii au imaginea despre brazilieni ca fiind oameni care adoră plaja, soarele, viața relaxantă.

– Da, știu, așa ne cataloghează toți cei din afară. Nici eu nu sunt altfel, îmi place vremea senină, mă bucur că am avut parte de așa ceva și în România. Chiar dacă au fost și zile friguroase, am putut vedea lumina soarelui, este important pentru psihicul meu.

– Este ceva ce nu-ți place în România?

– Nu-mi place zăpada, partea bună e că nu am prea avut ocazia de așa ceva. În Cluj a nins și nu prea, a fost așa, de avertisment. M-am înfiorat când am văzut niște imagini cu anumite zone din România acoperite de zăpadă.

„Să ne bucurăm de lucrurile simple”

– Ce-ar putea lua brazilienii de la români?

– Cred că românii sunt buni, te fac să te simți ca acasă. Sunt oameni ospitalieri, fac tot ce pot ca să te facă să te simți bine la ei acasă, în țara lor.

– Și românii de la brazilieni?

– Să fie un pic mai relaxați, nu atât de stresați. Situații complicate și momente mai puțin plăcute sunt peste tot în lume, inclusiv în Brazilia, dar hai să ne bucurăm de viață și de lucrurile simple mai mult!

