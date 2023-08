Acum jumătate de an, Căvășdan s-a întors în țară și a preluat o echipă din Liga a IV-a, pe CAO Oradea, numai că după 9 victorii și un egal din 10 partide, s-a trezit că nu îi este prelungit contractul. Acum spune că vrea să plece din nou din țară.

„Lumea mi-a zis să am grijă, să îmi văd de treaba mea, dar e teribil ce se întâmplă. Părinții fac cel mai mult rău la echipele de fotbal unde au copii. Noi nu ne știm aprecia, toți spun că-l au pe Messi, pe Ronaldo și trebuie să joace, asta e mentalitatea lor. Toți părinții aveau probleme că nu le joacă copilul. Apoi unii credeau că li se cuvenea asta, fiindcă aveau un anumit statut, erau ceva mai înstăriți și forțau nota. Păi câte indicații am primit din tribune, vai de capul meu. Făceau tactica, țipau, cereau schimbările. Am avut un derby cu Bihorul. Ne-a condus cu 1-0, prin minutul 50 țipau din tribune, râdeau că-s tânăr, că acum am venit să-mi dau examenele. Am câștigat cu 3-1 derby-ul”, a spus acesta pentru G4 Media.

Tânărul vrea să-și continue studiile în antrenorat în Marea Britanie și spune că nu mai vrea în România în perioada următoare.

„Toți mi-au zis să mai aștept, să vedem ce e din vară, ce fac. Și aveau dreptate, că doar am plecat după șase luni. Sunt un visător și eu, probabil din cauza vârstei. M-am întors în Anglia, sunt liniștit, îmi continui studiile și asta e. În România, sigur nu mă mai întorc pentru mulți ani de-acum înainte. Am venit, am văzut, a fost suficient”, a adăugat acesta.

