Jurnalista postului american de televiziune ABC News, Rachel Scott, a avut o întrebare puternică pentru liderul rus: „Lista oponenților politici care sunt morți sau în închisoare este lungă și acum l-ați împiedicat pe Aleksei Navalnîi să candideze. Întrebarea mea este: de cine vă este frică, domnule președinte?”.

Putin a răspuns punând semnul egal între încarcerarea lui Navalnîi și punerea sub acuzare a americanilor care au luat parte la revolta de la Capitoliu.

.@ABC News’ @rachelvscott to Russian Pres. Putin: „The list of your political opponents who are dead, imprisoned or jailed is long…and you have now prevented anyone who supports [Alexey Navalny] to run for office.



„So my question is, Mr. President: what are you so afraid of?” pic.twitter.com/EMNnaRLLbO