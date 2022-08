În doar trei ore, cantitatea de apă acumulată în urma furtunii de vineri a fost egală cu aproximativ 75% din totalul mediu anual, potrivit experților de la Observatorul Pământului de la NASA.

Deși furtuna nu a doborât recordul din toate timpurile din Valea Morții pentru precipitații zilnice, a doborât recordurile pentru luna august.

Inundațiile au distrus infrastructura, iar mai multe mașini au fost luate de ape. De asemenea, în urma ploilor, drumurile care deservesc parcul naţional au fost închise de oficiali.

California’s Death Valley hit by severe flooding after 2/3rds of annual rainfall in one day pic.twitter.com/0vQ3X3mLEp