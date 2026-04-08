Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi au dispus și ca învățătoarea de 47 de ani să nu intre la catedră pe durata măsurii preventive a controlului judiciar. Măsura a fost dispusă pe o perioadă de 60 de zile, potrivit News.ro.

Incidentul ar fi avut loc pe 26 ianuarie 2026 în cadrul unei unităţi şcolare dintr-o comună din judeţul Călăraşi. Învățătoarea ar fi lovit trei copii în timpul orelor de curs.

„La data de 26.01.2026, în jurul orei 10.40, inculpata, în calitate de profesor învăţământ primar, în cadrul unei unităţi şcolare dintr-o comună din judeţul Călăraşi, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, în timpul orelor de curs, ar fi aplicat celor trei persoane vătămate, elevi minori cu vârste cuprinse între 6 şi 7 ani, mai multe lovituri cu palma/caietul în zona capului, cauzându-le minorilor suferinţe fizice”, au transmis procurorii.

Femeia este cercetată pentru purtare abuzivă. De asemenea, i s-a impus, printre altele, obligaţia de a nu exercita profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta.

