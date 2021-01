Cercetătorii se întreabă dacă ventilatorul care făcea costumul de brăduț de Crăciun să rămână umflat nu ar fi putut contribui la difuzarea picăturilor încărcate cu virus în aerul camerei de la urgență, unde a avut loc evenimentul de Crăciun, din 25 decembrie.

This is the air powered costume an employee wore in the Emergency Dept.of Kaiser Permanente San Jose Medical Center Xmas day to spread cheer. Turns out employee unknowingly had covid , now 43 employees have covid .Kaiser investigating if costume blower helped spread the virus. pic.twitter.com/DLLi8z5e2T — Marianne Favro (@mariannefavro) January 3, 2021

Orice posibilă expunere la coronavirus ”ar fi complet neintenționată și accidentală, întrucât persoana care l-a purtat nu avea simptome de Covid și căuta doar să sporească moralul celor din jur într-un moment foarte stresant”, a spus purtătoarea de cuvânt a spitalului.

Coronavirusul se răspândește în special prin picături emise de pacienți atunci când respiră, vorbesc, cântă, tușesc sau strănută.

Unii angajați de la centrul Kaiser Permanente primiseră deja o primă doză de vaccin împotriva Covid-19, dar organismul are nevoie de aproximativ două săptămâni pentru a produce suficienți anticorpi pentru a contracara infecția.

Potrivit Kaiser Permanente, angajații care au primit prima injecție cu mai puțin de zece zile înainte nu ar fi, prin urmare, imunizați în ziua expunerii lor la coronavirus.

Spitalul a oferit teste rapide tuturor angajaților săi și a efectuat o dezinfecție amănunțită a secției de urgență.

California este unul dintre statele americane cele mai afectate de Covid-19 în prezent, cu peste 21.500 de persoane spitalizate. Pandemia a ucis peste 350.000 de oameni în Statele Unite, unde au fost deja identificate aproximativ 20,6 milioane de cazuri.

