Investiția a fost demarată în regim de urgență pentru modernizarea unei instalații aflate într-o stare avansată de degradare, care nu mai putea asigura, în condiții optime, procesul de tratare a apei, ceea ce a determinat autoritățile locale să declare starea de alertă.

Modernizarea a fost realizată în condiții deosebit de complexe, în condițiile în care stația a rămas în exploatare pe întreaga durată a șantierului. Pentru a menține continuitatea alimentării cu apă, intervențiile au fost etapizate pe cele două linii tehnologice și coordonate permanent cu procesul de tratare. Proiectul a mobilizat 7 echipe multidisciplinare și 82 specialiști din domeniile construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor electromecanice și automatizărilor, utilizând 60 utilaje și echipamente specializate.

Veolia a finalizat înainte de termen prima etapă a proiectului de modernizare a Stației de Tratare a Apei Potabile Cerbureni, după una dintre cele mai complexe intervenții realizate în regim de urgență asupra unei infrastructuri critice
Cum arăta stația de tratare de la Cerbureni înainte de lucrările de modernizare (stânga) și cum arată după. Sursa foto: Veolia.

Prima etapă de modernizare a Stației de Tratare Cerbureni a însemnat mai mult decât o simplă înlocuire de echipamente. A fost o transformare a unei infrastructuri critice, realizată într-un timp foarte scurt și fără întreruperea alimentării cu apă. Acest proiect demonstrează că modernizarea infrastructurii esențiale poate avansa într-un ritm accelerat atunci când expertiza tehnică, planificarea și colaborarea funcționează împreună. Într-o perioadă în care investițiile în infrastructura de apă sunt o prioritate pentru România, rezultatele de la Curtea de Argeș oferă un exemplu concret că astfel de proiecte pot fi livrate eficient, cu impact imediat pentru comunitate”, au declarat reprezentanții Veolia România.

Proiectul a inclus reabilitarea completă a sistemului de filtrare prin înlocuirea integrală a crepinelor și a materialului filtrant, utilizarea unor componente noi din inox și polietilenă de înaltă densitate (PEHD), reconfigurarea instalațiilor tehnologice, revizia capitală a pompelor de spălare și înlocuirea suflantei utilizate în procesul de oxigenare. Au fost modernizate sistemele de automatizare și control, iar într-o etapă ulterioară stația va beneficia și de integrarea convertizoarelor de frecvență, soluție care va contribui la reducerea consumului de energie și la creșterea eficienței operaționale.

Complexitatea proiectului a fost amplificată de starea reală a instalațiilor, constatată după deschiderea echipamentelor tehnologice. În timpul intervențiilor, echipele Veolia au identificat peste 800 de elemente-suport din interiorul filtrelor, complet distruse de coroziune, care nu puteau fi evaluate anterior și care au necesitat înlocuire individuală, fără revizuirea graficului de execuție și fără prelungirea termenelor contractuale.

În paralel, procesul tehnologic al stației a fost refăcut aproape integral. Au fost înlocuite sistemele de filtrare, conductele tehnologice, echipamentele de spălare și instalațiile de oxigenare, iar procesele de monitorizare au fost digitalizate. Dacă înainte controlul se baza în mare parte pe verificări manuale, stația dispune acum de senzori și analizoare care urmăresc în timp real calitatea apei în principalele etape ale procesului de tratare. Primele rezultate sunt deja vizibile: turbiditatea apei filtrate a ajuns la aproximativ 0,3 NTU, comparativ cu valorile de ordinul zecilor de NTU înregistrate înainte de începerea intervenției.

Prin implementarea noilor soluții, stația beneficiază din acest moment de un proces de operare mai sigur, mai eficient și mai predictibil, capabil să răspundă mai bine cerințelor actuale și viitoare ale serviciului public de alimentare cu apă.

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