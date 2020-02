De Valentina Postelnicu,

UPDATE Președintele Klaus Iohannis a precizat că a semnat propunerile pentru procurorul șef al DNA, al Parchetului General și procurorul șef al DIICOT, în ciuda faptului că doi dintre aceștia aveau aviz negativ de la CSM, pentru că ”avizul CSM mi s-a părut ușor superficial”.

„Astăzi, înainte să plec spre Bruxelles, într-adevăr, am semnat decretele de numire pentru procuror general în persoana doamnei Scutea, procuror șef DIICOT în persoana doamnei Hosu și procuror șef la DNA în persoana domnului Bologa. Trei candidați care mi-au fost propuși de ministrul Justiției după un proces de selecție pe care l-am găsit foarte bine organizat, foarte transparent, foarte corect făcut și deja numărul foarte mare de candidați care s-au înscris la acele interviuri ne arată că a fost o competiție deschisă.

În fine, după ce propunerile domnului ministru au fost concretizate, ele au fost trimise la CSM care a avut păreri ușor diferite. Având în vedere că am avut, pe de o parte, propunerile ministrului, pe care le-am găsit foarte bine elaborate, foarte bine motivate și, pe de cealaltă parte, avizul CSM care mi s-a părut parțial destul de superficial, am considerat corecte propunerile făcute de domnul ministru Predoiu și-am numit pe cei trei candidați în funcție”, a declarat președintele la Bruxelles.

Recomandări A fost înregistrat primul pacient infectat cu noul coronavirus din România

El a mai precizat că astfel s-au încheiat interimatele la conducerea parchetelor și că i-a făcut „mare plăcere” să-i numească în funcție pe cei trei candidați. La insistențele jurnaliștilor, care au amintit de recomandarea Comisiei Europene în raportul MCV, de a se ține cont de avizele CSM, șeful statului a spus că a ținut cont.

„Există o recomandare care spune să se țină cont și pot să vă spun că am ținut cont, mi-am făcut timp, am citit și ce mi-a scris domnul ministru, foarte bine documentat, și ați văzut că și după avizul CSM a revenit cu completări, cu lămuriri, am citit și ce a scris CSM-ul. (…) Vă rog să citiți avizele și o să vă dați seama imediat” (de ce i s-au părut superficiale (n.r.).

Știrea inițială

Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-șefi înainte să plece la Bruxelles, unde are loc Consiliul European dedicat bugetului UE.

Recomandări Cine este Florin Cîțu, noul premier desemnat al României

Președintele nu a ținut cont de avizele negative ale CSM pentru candidații la șefia DIICOT și Parchetul General, respectiv pentru Giorgiana Hosu și Gabriela Scutea.

Comunicatul Administrației Prezidențiale:

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 20 februarie a.c., următoarele decrete:

Decret pentru numirea în funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a doamnei Gabriela Scutea, pe o perioadă de 3 ani;

Decret pentru numirea în funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție a domnului Crin-Nicu Bologa, pe o perioadă de 3 ani;

Decret pentru numirea în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei Elena-Giorgiana Hosu, pe o perioadă de 3 ani.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Citeşte şi:

Cine este Crin Bologa, noul procuror-șef DNA

Cine este Gabriela Scutea, noul procuror-general al României

Cine este Giorgiana Hosu, noul procuror-șef al DIICOT

GSP.RO Cristi Bud, despre moartea fiului său de doar 5 zile: "E posibil să fi scăpat copilul". Cand a cerut înregistrările de pe camere a primit un raspuns incredibil