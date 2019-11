Întrebat despre vacanțele sale, candidatul PNL din turul al doilea al alegerilor prezidențiale a afirmat că a lucrat în cele trei vacanțe pe care le-a avut în cei cinci ani.

Am fost plecat în total în cinci ani în trei vacante. Chiar dacă am fost plecat, am lucrat. Și când am plecat în vacanță o săptămână mi-am luat mapa și pixul și am lucrat. Din păcate, în ultimii doi ani nu am mai avut vacanțe deloc, pentru că am stat să păzesc România de PSD.

Klaus Iohannis: