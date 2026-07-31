Armata va sprijini Garda Civilă

Ministerul de Interne al Spaniei a anunțat că armata va fi mobilizată pentru a întări dispozitivul de securitate din Ceuta.

„Forțele armate vor consolida Garda Civilă în exercitarea atribuțiilor sale și a oricăror alte atribuții care ar putea fi necesare pentru menținerea securității în orașul Ceuta.”

Autoritățile spaniole susțin că rețelele de trafic de persoane profită de o decizie recentă a Curții Supreme a Spaniei, care stabilește că migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau Melilla nu pot fi returnați automat în Maroc.

Ministerul de Interne acuză aceste rețele că exploatează hotărârea pentru a „încuraja fluxul de migranți fără acte”.

Migranți așteaptă la coadă în fața Centrului de Reședință Temporară pentru Imigranți (CETI), după ce au reușit să treacă frontiera din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, la 22 august 2018, în Ceuta, Spania
Mii de oameni au intrat necontrolat din Maroc în enclava spaniolă Ceuta în cursul după-amiezii de joi, 30 iulie 2026. Foto: Getty Images

Cel puțin 15 migranți și-au pierdut viața

În ultimele zile, numărul persoanelor care au încercat să ajungă în Ceuta a crescut semnificativ, însă joi, situația a degenerat.

Mii de oameni au intrat în mare și au încercat să ocolească digurile de protecție care marchează frontiera dintre Maroc și enclava spaniolă.

În timp ce unii au reușit să ajungă pe plajele din Ceuta, cel puțin 15 persoane s-au înecat în timpul traversării.

Presa spaniolă estimează că între 2.000 și 3.000 de migranți au ajuns în Ceuta într-o singură zi, însă Garda Civilă nu a confirmat oficial aceste cifre.

Sute de migranți au încercat să traverseze înot distanța dintre Maroc și orașul spaniol Ceuta din Africa de Nord, în timp ce numărul celor sosiți a depășit 1.500 în puțin peste o săptămână, potrivit știrilor locale din Ceuta, Spania, din 30 iulie 2026. Î
15 vieți pierdute în încercarea de a ajunge în Ceuta Sursă foto: Lucía Diaz / AFP.

Pedro Sánchez merge în Ceuta

Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să viziteze vineri enclava Ceuta și a promis că autoritățile vor restabili ordinea cât mai rapid.

Între timp, centrele de primire a migranților sunt supraaglomerate, iar liderul orașului Ceuta, Juan Jesús Vivas, a cerut sprijin urgent din partea Guvernului de la Madrid, avertizând că administrația locală nu mai poate gestiona singură situația.

Tensiuni între Spania și Italia

Criza de la granița cu Marocul a provocat reacții și pe scena politică europeană.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că analizează posibilitatea unor „măsuri extraordinare”, inclusiv suspendarea aplicării acordului Schengen în relația cu Spania.

Într-o postare pe platforma X, Meloni a afirmat că imaginile din Ceuta sunt „izbitoare” și demonstrează că „imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare concretă la adresa securității frontierelor Europei”.

Declarațiile au fost respinse de ministrul spaniol de Externe, José Luis Albares, care a acuzat partea italiană că folosește tema migrației în scop politic.

Potrivit oficialului spaniol, astfel de afirmații sunt „nepotrivite” pentru  „o țară parteneră și prietenă de la care așteptăm solidaritate europeană și nu demagogie partizană”.

Ceuta, una dintre cele mai sensibile frontiere ale Uniunii Europene

Ceuta și Melilla sunt singurele enclave spaniole din nordul Africii și reprezintă singura frontieră terestră dintre Uniunea Europeană și continentul african.

În ultimii ani, autoritățile spaniole au investit în consolidarea sistemelor de supraveghere, întărirea gardurilor de frontieră și cooperarea cu Marocul pentru limitarea migrației ilegale.

Cu toate acestea, mii de persoane continuă să încerce să ajungă pe teritoriul european, iar actuala criză este comparată cu cea din mai 2021, când aproximativ 8.000 de migranți au intrat în Ceuta în doar câteva zile.

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