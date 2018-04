Ionela Prodan va fi depusă marți la Cimitirul Bellu a declarat prietena ei, cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu. Aceasta a dăugat că mama Anamariei Prodan va fi înmormântată îmbrăcată în costum popular.

Decedată, luni seara, la Spitalul Universitar de Urgență Elias, Ionela Prodan va fi depusă în cursul zilei de marți la Capela cimitirului Bellu.

Elena Merișoreanu a făcut anunțul spunând că a vorbit cu Anamaria și au pus la punct detalii precum hainele în care va fi îmbrăcată fosta artistă.

”Sunt distrusă! Am auzit că a murit Ionela Prodan și nu am crezut. Am vorbit cu Anamaria și mi-a confirmat. Eu am vazut-o în viață acum trei săptămâni, am fost la ea. O să merg cu Anamaria să căutăm costumul popular să o îmbrăcăm. Mâine va fi depusă la Bellu”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Wowbiz.ro.

Ionela Prodan a murit, după ce s-a luptat o perioadă lungă de timp cu o boală cruntă. Se pare că mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzică populară și-a petrecut ultima perioadă a vieții mai mult prin spitale.

Recent, artita Ionela Prodan a fost internată în stare gravă la Spitalul Elias din Capitală, având probleme la pancreas și la ficat. Medicii de la Spitalul Elias i-au făcut un set complet de analize, iar diagnosticul nu a fost deloc bun. În cele din urmă, familia a fost anunțată să se aștepte la ce e mai rău.