Acum poți adăuga Libertatea direct pe ecranul principal al telefonului tău prin tehnologia PWA (Progressive Web App). Este o aplicație ultrarapidă, care nu ocupă memoria telefonului ca o aplicație clasică și îți oferă acces instantaneu la informație.

De ce să instalezi aplicația Libertatea? Viteză uimitoare: site-ul se încarcă instantaneu. Fără spațiu irosit: ocupă mai puțin de 1 MB din memoria telefonului. Fără App Store sau Google Play: o instalezi direct din browser în doar 5 secunde.

Iată cum poți face asta, pas cu pas, în funcție de telefonul tău

Ghid de instalare pentru Google Chrome (Android) Dacă folosești un telefon Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo sau orice alt dispozitiv cu Android, urmează acești pași simpli:

Pasul 1: Deschide meniul browserului

Intră pe libertatea.ro în aplicația Google Chrome. În colțul din dreapta sus, apasă pe cele trei puncte verticale pentru a deschide meniul.

Pasul 2: Selectează „Instalează aplicația”

În meniul care se deschide, caută și apasă pe opțiunea „Instalează aplicația” (sau „Adaugă pe ecranul pornire”, în funcție de versiune). Confirmă instalarea în fereastra pop-up care apare.

Ghid de instalare pentru Safari (iOS / iPhone) Dacă ești utilizator de iPhone, procesul este la fel de simplu, folosind browserul nativ Safari:

Pasul 1: Apasă pe butonul „Trimite” (Share)

Deschide libertatea.ro în Safari. În partea de jos a ecranului, vei vedea o pictogramă în formă de pătrat cu o săgeată orientată în sus. Apasă pe ea.

Pasul 2: Alege „Adaugă pe ecranul principal”

Derulează în jos în meniul care a apărut până când găsești opțiunea „Adaugă pe ecranul principal” (Add to Home Screen). Apasă pe ea, apoi apasă pe „Adaugă” (Add) în colțul din dreapta sus.

Gata! Libertatea este acum pe ecranul tău!

Pe ecranul telefonului tău va apărea logoul cunoscut al Libertatea. De acum înainte, o singură atingere te separă de cele mai proaspete anchete, știri de ultimă oră, analize și reportaje video.

Cu Libertatea rămâi informat, liber și conectat în fiecare secundă!

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