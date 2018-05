“Eu nu vin cu o lecție învățată. M-ai întrebat, la un moment dat, într-o arenă, care a fost cel mai greu moment din viața mea. Am luat viața în piept, cu bune și cu rele. Țin minte un moment care m-a marcat și m-a făcut să fiu mai ambițios în viață. Am plecat de acasă cu un ghiozdan în spate și cu un prieten din cartier. Am plecat de acasă în Ibiza. Suna frumos. Eu nu știam bine spaniolă, el știa. Am plecat doar cu banii de drum. Am ajuns Valencia, apoi cu feribotul în port la Ibiza, în port, doar cu 50 de cenți. Nu știam ce să fac. Am zis să dăm cu banul. Stânga sau dreapta. A picat la stânga. Nu știam nimic. Acest lucru m-a marcat și m-a făcut să fiu mai ambițios în viață. El știa de o fundație, Caritas, unde puteam să dormim și să mâncăm. Nu aveam nimic. Trebuia să facem cumva să trăim, ne-am chinuit foarte mult.



La fundație nu aveam unde să dormim, nu aveau locuri. Țin minte că am dormit printre oamenii străzii, dormeam pe cartoane, ne încălzeam, el dormea în spate și îmi suflă în ceafă, ne încălzeam. Am trăit așa, două săptămâni. La un moment, dat am găsit o mașină părăsită și ne-am adăpostit acolo. Mâncăm o singură data pe zi. Am reușit să ne găsim ceva de făcut. Împărțeam pliante pentru 20 de euro pe zi. Strângeam acei bani să ne putem face un CV. Am tras din greu, o săptămână. Ne-a ajutat un român să ne facem un CV. Nu am renunțat. La un moment, am văzut un aprozar. Întâmplarea a făcut că acolo să lucreze o româncă. Am lăsat acel CV. Doamna de la aprozar mi-a zis că soțul lucrează pe câmp. Ne-am dus acolo și munceam din greu. A fost foarte greu. Toată lumea știa că sunt bine. Am tras pentru ei. Primul salariu l-am trimis acasă”, a declarat Ionuț Sugacevschi în Marea Finală Exatlon România.

În această seară, Ion Oncescu s-a declarat un Războinic, în Marea Finală Exatlon 2018.

Tot astăzi am aflat că Vladimir Drăghia donează banii, dacă va câștiga finala Exatlon.

Câştigătorul Exatlon România 2018 se va decide între Ionuţ Sugacevschi și Vladimir Drăghia. Miercuri, 23 mai, aflăm cine ia marele premiu de 100.000 euro, finala Exatlon România fiind difuzată LIVE de Kanal D.

FOTO: Kanal D – Captură video