Modelul aniversar iPhone sare peste numărul 19: cum va arăta iPhone 20 Pro și ce schimbare majoră va aduce la ecran

Apple se pregătește să lanseze iPhone 20 Pro și iPhone 20 Pro Max în 2027, marcând 20 de ani de la debutul primului iPhone. În mod surprinzător, compania pare să sară peste denumirea de iPhone 19, iar un nou concept, „scăpat” pe internet din surse care de obicei sunt de încredere, oferă o privire detaliată asupra designului acestui model aniversar care va fi anunțat anul viitor.

Ecran fără margini și Dynamic Island mai mic

Unul dintre cele mai așteptate upgrade-uri pentru iPhone 20 Pro și Pro Max este ecranul complet fără margini. Potrivit PhoneArena, designul va semăna cu cel al telefoanelor Galaxy Edge din trecut, dar fără distorsiuni ale conținutului afișat.

În plus, Dynamic Island, deja micșorat la modelele iPhone 18 Pro, va deveni și mai compact. Există chiar speculații că ar putea fi înlocuit cu un mic decupaj circular, similar cu cel utilizat de unele telefoane Android.

Totuși, eliminarea completă a acestuia pare din ce în ce mai puțin probabilă.

Dimensiuni mai mari ale ecranelor

Noua generație de iPhone-uri va aduce și schimbări în dimensiunile ecranelor. iPhone 20 Pro va crește de la 6,27 inci la 6,41 inci, iar modelul Pro Max va avea un ecran de 6,96 inci, comparativ cu 6,86 inci cât are în prezent.

Posibilele dimensiuni ale ecranelor seriei iPhone 20 Pro.

Cu toate acestea, noile dimensiuni ar putea părea exagerate pentru unii utilizatori. În plus, există zvonuri conform cărora iPhone 20 Pro Max va fi echipat cu o baterie de aproximativ 6.000 mAh, dar această informație nu a fost confirmată oficial.

Așteptări și realitate

Lansarea iPhone 20 Pro este un moment mult așteptat de fanii Apple, însă nu toate speculațiile inițiale par să se concretizeze. „Dacă Apple ar fi reușit să creeze un telefon fără decupaje pe ecran, întreaga industrie ar fi urmat imediat exemplul”, mai notează sursa citată anterior.