„Din păcate, țările europene au contribuit la crearea acestor condiții”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

„În loc să insiste asupra respectării statului de drept și să se opună intimidărilor și exceselor Statelor Unite, ei au vorbit și au fost de acord cu acestea în Consiliul de Securitate al ONU în cadrul discuțiilor privind restabilirea sancțiunilor, iar toate acestea la un loc au încurajat părțile americană și sionistă să continue să comită crimele lor”, a continuat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei.

Preţurile petrolului au înregistrat luni o creştere impresionantă de aproximativ 25%, atingând cel mai înalt nivel de la mijlocul anului 2022, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite, Israel şi Iran, iar situația seamănă cu un șoc energetic global, similar cu cel din anii 70, spun analiștii.

Creșterea bruscă a prețurilor este pusă pe seama războiului Israel-Iran, care afectează producția și transportul petrolului în Orientul Mijlociu, în special traficul petrolierelor prin strâmtoarea Ormuz, o zonă critică.

Și gazul european s-a scumpit cu 30% într-o singură zi, după explozia prețului țițeiului. Panica este întreținută de blocajul din Strâmtoarea Ormuz și distrugerea unor instalații-cheie, pe fondul războiului prelungit din Orientul Mijlociu.

În România, prețul gazelor rămâne plafonat la 0,31 de lei/kWh până în primăvara anului 2027. Decizia a fost luată pe 5 martie 2026, prin Ordonanță de Urgență.

Premierul a explicat că această perioadă tranzitorie (aprilie 2026 – aprilie 2027) este necesară pentru a proteja cetățenii de fluctuațiile cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, urmând ca liberalizarea să aibă loc în 2027, când producția din Marea Neagră va crește semnificativ.

