Iranul a atacat un petrolier în Strâmtoarea Ormuz. Nava a fost interceptată din cauza unui incendiu la bord

Gardienii Revoluției din Iran au anunțat vineri că au atacat și interceptat un petrolier sub pavilion togolez în regiunea strategică a Strâmtorii Ormuz. Potrivit autorităților de la Teheran, acțiunea militară a fost justificată de o încercare de trecere ilegală prin apele din zonă.

Informația a fost făcută publică printr-un comunicat transmis de agenția oficială de presă IRNA și preluat de publicația Mathrubhumi. În documentul emis de forțele armate iraniene se precizează că nava vizată este petrolierul „Trend”, care naviga sub pavilionul statului Togo.

Aprecierea situației de la bord indică faptul că nava comercială a fost interceptată de trupele iraniene la scurt timp după ce la bordul acesteia a izbucnit un incendiu de proporții. Incidentul s-a produs în timpul operării în sectorul maritim intens circulat al Strâmtorii Ormuz, un punct critic pentru transportul global de energie.

Evoluția evenimentelor a fost semnalată inițial de agenția britanică de siguranță maritimă UKMTO. În cursul serii de joi, instituția britanică emisese o alertă privind un incident de securitate maritimă petrecut la o distanță de 16 mile maritime (aproximativ 29,5 kilometri) nord-est de localitatea Khasab din Oman.

Deși raportul inițial al celor de la UKMTO nu a identificat numele sau tipul ambarcațiunii implicate în evenimentul din apele Omanului, succesiunea temporară și coordonatele geografice indică faptul că este vorba despre acțiunea revendicată ulterior de Gardienii Revoluției.