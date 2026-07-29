Unele surse spun că Teheranul intenționa să lanseze o rachetă balistică cu un focos mic pentru ca atacul să fie „simbolic și să provoace daune minime”.

Autoritățile iraniene credeau că un astfel de atac i-ar putea intimida pe ucraineni, dar oficialii occidentali au avertizat Teheranul asupra unui răspuns imprevizibil din partea Kievului și riscului extinderii războiului.

În cele din urmă, contactele diplomatice au convins regimul din Iran să-și abandoneze planul.

În acest context, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a anunțat marți că l-a sunat pe omologul său iranian Abbas Araghchi și i-a transmis un avertisment în privința unei escaladări inutile. Sîbiha i-a cerut totodată Teheranului să înceteze sprijinul militar pentru Rusia.

„Am reiterat că toate acțiunile Ucrainei vizează exclusiv apărarea țării noastre împotriva agresiunii rusești și nu au avut niciodată intenția de a viza nave civile sau persoane”, a scris șeful diplomației ucrainene pe contul său de X.

„Scopul nostru este să contracarăm agresiunea rusească, ce este cauza tuturor incidentelor, iar Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru toate provocările și pierderile de vieți omenești”, a precizat el.

„Am subliniat necesitatea de a se abține de la orice măsuri de escaladare, precum și de a înceta orice sprijin pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Acest război este ilegal și trebuie să se încheie”, a transmis Andrii Sîbiha.

I called Irans Foreign Minister @araghchi for a frank conversation. Diplomacy is about direct conversation, even when its difficult. I stressed that our goal is to avoid unnecessary escalation.



I reiterated that all of Ukraines actions are aimed solely at defending our… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 28, 2026

Ministrul iranian de Externe a confirmat la rândul lui pe X că a primit asigurări din partea omologului său ucrainean că atacul asupra navei iraniene a fost neintenționat, dar a cerut despăgubiri din partea Ucrainei.

„Nici Iranul nu urmărește escaladarea, dar am clarificat că orice atac asupra cetățenilor sau intereselor noastre este inacceptabil. Trebuie să existe despăgubiri pentru pierderi”, a declarat Araghchi.

Was assured by Ukrainian FM @andrii_sybiha that the attack on an Iranian ship was unintentional and Ukraine seeks no escalation.



Iran does not seek escalation either, but made clear any attack on our citizens or interests is unacceptable. There must be restitution for losses. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 28, 2026

Ministrul de Externe al Republicii Islamice Iran, Abbas Araghchi, a amenințat duminică Ucraina cu un „răspuns” după atacul care a vizat o navă iraniană în Marea Caspică.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă lovirea unei nave rusești de război și a unor nave care transportau armament între Iran și Rusia în Marea Caspică. Iranul a confirmat ulterior lovirea unei nave iraniene și a pretins că aceasta era „comercială”, iar atacul s-ar fi soldat cu moartea unui marinar.

Relațiile dintre Kiev și Teheran sunt tensionate de la lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022. Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed și expertiză în fabricarea acestor dispozitive fără pilot care au fost folosite în atacuri aeriene asupra Ucrainei, iar Kievul a cerut Teheranului să înceteze această asistență militară. De cealaltă parte, regimul din Iran a susținut că nu a oferit drone Rusiei, dar, pe măsura înmulțirii dovezilor, a recunoscut în cele din urmă acest lucru.

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