„Iranul și-a prezentat planul său mediatorului pakistanez, în scopul de a pune capăt permanent războiului impus și acum mingea este în terenul SUA, care trebuie să aleagă între calea diplomației sau continuarea unei abordări conflictuale”, a declarat Kazem Gharibabadi.

„Iranul, în scopul garantării intereselor sale naționale și de securitate, este gata pentru cele două opțiuni”, a insistat viceministrul de externe de la Teheran, adresându-se ambasadorilor și șefilor de misiuni diplomatice din țara sa.

Kazem Gharibabadi a lansat această amenințare la doar câteva zile după ce a fost primit de liderul autocrat rus Vladimir Putin.

Un oficial militar iranian a estimat la rândul său, sâmbătă, că reluarea războiului cu Statele Unite este „probabilă”, după ce președintele american Donald Trump a respins o nouă ofertă din partea Teheranului cu privire la reluarea negocierile de pace.

„Reluarea conflictului dintre Iran și Statele Unite este probabilă, iar evenimentele au demonstrat că Statele Unite nu au respectat nicio promisiune sau acord”, a declarat sâmbătă pentru agenția de știri Fars Mohammad Jafar Asadi, inspector adjunct al Comandamentului Forțelor Armate Khatam Al-Anbiya.

„Forțele armate sunt pe deplin pregătite pentru orice nouă aventură sau acțiune imprudentă din partea americanilor”, a subliniat el.

Donald Trump s-a declarat „nemulțumit” de ultima propunere de pace a regimului de la Teheran și a semnalat că va continua operațiunile militare, chiar și fără aprobarea Congresului SUA.

