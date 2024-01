Hamedi, care a lucrat pentru ziarul reformist Shargh, a dat vestea morţii lui Amini. Ea i-a fotografiat pe tatăl şi pe bunica Mahsei Amini plângând îmbrățișați, după ce au aflat că fiica lor a murit, şi a postat fotografia online cu menţiunea: „Rochia neagră de doliu a devenit steagul nostru naţional”,

La 22 septembrie, Niloofar a fost arestată. După cum a explicat avocatul ei, Mohammad Ali Kamfirouzi, ofițerii de securitate au pătruns în casă, au arestat-o, au jefuit locuința și i-au confiscat bunurile. Contul ei de Twitter a fost suspendat fără explicații.

Mohammadi a lucrat pentru HamMihan, un alt ziar reformist, şi a scris despre funeraliile lui Amini în oraşul său natal, Saqqez. Ea a descris modul în care sute de persoane în doliu au strigat „Femeie, viaţă, libertate”.

În urmă cu un an, în septembrie 2022, moartea tinerei kurde Mahsa Amini în custodia așa-numitei poliții a moravurilor, după ce a fost reținută din cauză că purta hijabul obligatoriu în mod necorespunzător, a stârnit proteste la nivel național față de regimul de la Teheran.

Primele proteste au avut loc după înmormântarea lui Amini, iar revoltele s-au răspândit rapid în întreaga ţară, cu revendicări care mergeau de la mai multe libertăţi până la răsturnarea statului.

În octombrie 2023, Niloofar Hamedi a fost condamnată la 7 ani de închisoare sub acuzația de colaborare cu guvernul ostil al Statelor Unite, 5 ani de închisoare pentru complicitatea la comiterea de infracțiuni contra securității țării și 2 ani de închisoare sub acuzația de propagandă împotriva Republicii Islamice Iran.

Elaheh Mohammadi a fost condamnat la 6 ani de închisoare sub acuzația de colaborare cu guvernul ostil al Statelor Unite, 5 ani de închisoare pentru complicitate la comiterea de infracțiuni împotriva securității țării și 1 an de închisoare sub acuzația de propagandă împotriva Republicii Islamice Iran.

Cauţiunea a fost stabilită la 200.000 de dolari (155.000 de lire sterline), iar femeilor li s-a interzis să părăsească ţara.

Foto: AIPS Media

