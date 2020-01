De Răzvan Mihalașcu,

Din documentele obținute de jurnaliștii de investigație reiese cum Isabel dos Santos și soțul ei le-a fost facilitată cumpărarea unor active prețioase ale statului angolez printr-o serie de contracte ce ridică suspiciuni.

Potrivit BBC, Isabel dos Santos susține că acuzațiile lansate împotriva ei sunt complet false, susținând că totul este „o vânătoare de vrăjitoare, motivată politic de către Guvernul angolez”.

Fiica cea mare a fostului președinte angolez trăiește în Marea Britanie și deține proprietăți luxoase în centrul Londrei.

Isabel dos Santos este cercetată penal pentru corupție de către autoritățile din Angola, care i-au pus sechestru pe toate bunurile.

BBC Panorama a obținut peste 700.000 de documente care relevă cum fiica fostului prteședinte și-a clădit imperiul în afaceri. Cele mai multe au fost obținute de asociația Platform to Protect Whistle-blowers in Africa și distribuite către International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Nu mai puțin de 37 de organizații media, printre care The Guardian și cotidianul portughez L’Espresso, au fost implicate în anchetă denumită „The Luanda Leaks”.

Cine este Isabel dos Santos?

fiica cea mare a fostului președinte angolez Jose Eduardo dos Santos

căsătorită cu colecționarul și omul de afaceri congolez Sindika Dokolo

educată în Marea Britanie, țara în care locuiește în prezent

cea mai bogată femeie din Africa, cu o avere de 2 miliarde de dolari

deține acțiuni în bănci, companii petroliere și de telecomunicații din Angola și Portugalia.

Andrew Feinstein, directorul organizației Corruption Watch, a declarat că documentele arată cum Isabel dos Santos a exploatat resursele țării sale, în detrimentul angolezilor obișnuiți.

Potrivit BBC, cele mai multe dintre contractele suspecte au fost încheiate în Londra, prin intermediul unei filialei din Marea Britanie a companiei angoleze de petrol Sonangol.

Isabel dos Santos, acuzată că a realizat tranzacții suspecte de zeci de milioane de euro

În 2016, Isabel Dos Santos a fost numită la conducerea companiei Sonangol printr-un decret prezidențial emis de tatăl ei, Jose Eduardo dos Santos, care a condus Angola cu o mână de fier timp de 38 de ani, cât s-a aflat la putere.

După președintele angolez s-a pensionat în septembrie 2017, funcția fiicei sale a fost pusă în pericol, deși succesorul pe care l-a numit provenea din același partid. Două luni mai târziu, Isabel Dos Santos a fost înlăturată din funcție.

Din documentele dezvăluite în investigație reiese că fiica președintelui a aprobat o tranzacție suspectă de 58 de milioane de dolari către o firmă de consultanță din Dubai, numită Matter Business Solutions.

Cu toate că ea a declarat că nu are acțiuni în această societate, firma este deținută un prieten de-ai ei și administrată de directorul care-i gestionează toate afacerile.

Jurnaliștii de investigație susțin că Isabel Dos Santos a făcut mare parte din avere datorită acțiunilor pe care le deține în compania portugheză Galp, care este una dintre companiile cumpărate de la Sonangol în 2006.

Potrivit documentelor, ea a plătit doar 15 la sută din suma tranzacționată, iar restul de 70 de milioane de dolari a fost transformat într-un împrumut cu dobândă scăzută obținut de la Sonangol. Având în vedere condițiile favorabile, datoria față de poporul angolez nu a trebuit plătită timp de 11 ani.

Afaceri în industria diamantelor

Potrivit BBC, Sindika Dokolo, soțul Isabelei Dos Santos, a încheiat un acord în 2012 cu compania angoleză de diamante Sodiam. Contractul prevedea părți egale într-o afacere cu bijutierul elvețian De Grisogono, deținut de el și soția sa.

După 18 luni de la încheierea parteriatului, Sodiam a investit 79 de milioane de dolari, iar Dokolo doar patru. Potrivit documentelor, compania angoleză de stat a împrumutat această sumă de la o bancă privată, unde

Isabela Dos Santos este acționar principal.

Sodiam a trebuit să plătească o dobândă de 9 la sută, împrumutul fiind garantat prin decretul prezidențial, emis de tatăl Isabelei Dos Santos.

Ca urmare a contactului păgubos, Sodiam a pierdut peste 200 de milioane de dolari. De asemenea, președintele angolez i-a acordat dreptul ginerelui său să cumpere diamante brute.

Guvernul angolez susține că diamantele au fost vândute la prețuri derizorii, iar surse din rândul anchetatorilor precizează că astfel s-a pierdut aproape un miliard de dolari.

