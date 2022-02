Căpșuna cântărește de vreo cinci ori mai mult decât fructele obișnuite din soiul local Ilan, din Israel, și are o lungime de 18 centimetri, o lățime de 4 centimetri şi o circumferinţă de 34 de centimetri.

Chahi Ariel, fermierul care a cultivat-o, a spus că a început să spere în obţinerea acestui titlu după ce a văzut cât de mult creştea căpşuna în ferma familiei sale din Kadima-Zoran, anul trecut.

El a aşteptat confirmarea unui nou record mondial şi a păstrat căpşuna într-un congelator, pentru a putea să dovedească ulterior calităţile acesteia.

„Când am auzit, a fost un sentiment uimitor. Am sărit, am râs și am cântat”, a spus Ariel, afișând cu mândrie certificatul recordului mondial pe un laptop. „Așteptam asta de mult timp”, a precizat fermierul.

Vremea neobişnuit de rece de la începutul anului 2021 a încetinit procesul de coacere a căpşunilor din Israel, permiţându-i fructului inclus în Cartea Recordurilor să câştige tot mai mult în greutate înainte să ajungă la maturitate.

„Căpșuna s-a dezvoltat lent, timp de mai mult de 45 de zile de la înflorire, ceea ce i-a permis să ajungă la o dimensiune mare în stadiul complet de coacere”, a explicat dr. Nir Dai, cercetător la Institutul Volcani din Israel, potrivit site-ului Guinness World Records.

Precedentul record era deţinut de un fermier din Japonia, care a găsit o căpşună cu greutatea de 250 de grame în recolta sa din anul 2015.

