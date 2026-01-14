Informația a fost furnizată pentru Reuters de un oficial israelian. Un alt oficial israelian, membru al guvernului condus de Benjamin Netanyahu, a declarat că prim-ministrul și cabinetul de securitate au fost informați marți seara despre posibilitatea prăbușirii regimului din Iran, considerat un inamic extistențial pentru statul israelian. Iranul și Israelul, sprijinit de Statele Unite, au purtat un război de 12 zile în iunie anul trecut.

Într-un interviu acordat marţi pentru CBS News, Donald Trump a promis „măsuri foarte dure” împotriva regimului de la Teheran dacă va executa protestatari. „Dacă îi vor spânzura, veţi vedea nişte lucruri”, a avertizat liderul republican de la Casa Albă.

Aliații Americii, avertizați cu un atac din partea Iranului

Tot marți, președintele american i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele şi să preia controlul asupra instituţiilor. „Ajutorul este pe drum”, a dat asigurări el, fără a oferi detalii.

De cealaltă parte, regimul din Iran a avertizat aliaţii Americii din Orientul Mijlociu că va ataca bazele americane de pe teritoriile lor, dacă administrația Trump va ordona un atac asupra teritoriului iranian.

Un oficial iranian, care a vorbit cu Reuters sub rezerva anonimatului, a declarat că Teheranul a cerut aliaţilor americani din regiune să „împiedice Washingtonul să atace Iranul”.

„Teheranul a informat ţările din regiune, de la Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite până la Turcia, că bazele americane din aceste ţări vor fi atacate”, a spus acest oficial.

Mii de morți în Iran

Mai mult decât atât, Teheranul a suspendat contactele directe între ministrul său de Externe Abbas Araqchi și emisarul american pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff. Potrivit Reuters, Steve Witkoff, responsabil totodată pentru misiuni de pace, s-a întâlnit în secret weekendul trecut cu prințul moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, pentru a discuta despre proteste.

Statele Unite au baze în întreaga regiune, inclusiv în Bahrain, unde se află sediul Flotei a V-a a Marinei SUA, şi în Qatar, care găzduieşte baza aeriană Al-Udeid, sediul avansat al Comandamentului Central al SUA. Iranul a lansat rachete asupra bazei Al-Udeid anul trecut, ca represalii pentru atacurile aeriene ale SUA asupra instalaţiilor sale nucleare, reamintește Reuters.

În pofida reprimării în sânge, protestele continuă în Iran. Organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a confirmat până acum moartea a 2.403 de protestatari şi a 147 de persoane afiliate regimului. Un oficial iranian a anunțat marţi pentru Reuters de aproximativ 2.000 de morți, inclusiv membri ai structurilor de forță.

Peste 18.000 de protestatari arestați

Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și acoliții săi încearcă diferite căi pentru a înăbuși aceste proteste care ar putea duce la părbușirea regimului islamic, instaurat în 1979 în urma înlăturării de la putere a șahului, tatăl lui Reza Pahlavi.

În timp ce recunosc problemele economice și consideră legitime protestele, autorităţile iraniene acuză Statele Unite şi Israelul că instigă la tulburări și dau vina pentru violenţe pe indivizi pe „vandali” și „teroriști”.

În același timp, regimul de la Teheran recurge la tot felul de acuzații și amenințări pentru a descuraja protestele. Preşedintele Curţii Supreme a Iranului s-a dus la o închisoare din Teheran și i-a acuzat pe manifestanții aflați după gratii acolo că au „decapitat și ars oameni”, iar pedepsele împotriva lor vor fi pe măsură și autoritățile se vor asigura că astfel de orori nu se vor repeta de-acum încolo.

HRANA a raportat arestarea a 18.137 de manifestanți începând din 28 decembrie, ziua declanșării protestelor în Marele Bazar din Teheran și care s-au extins deja la nivel național.

Un protestatar riscă să fie executat

Hengaw, o organizație pentru drepturile kurzilor, relatează îndeosebi cazul lui Erfan Soltani, unui bărbat de 26 de ani arestat la protestele din oraşul Karaj și care ar urma să fie executat miercuri. Nu se știe deocamdată dacă Soltani a fost executat sau nu.

Televiziunea de stat din Iran încearcă să atragă populația de partea regimului, transmițând miercuri o procesiune funerară organizată pentru peste 100 de civili şi membri ai forţelor de securitate ucişi în timpul protestelor.

Luni, regimul a organizat mitinguri pro-guvernamentale. Deocamdată nu există indicii de fractură în rândul forţelor de securitate care au înăbuşit alte valuri de proteste de-a lungul anilor, ultimul datând din 2022, după uciderea în închisoare a tinerei Mahsa Amini, arestată pe motiv că nu respecta codul vestimentar al țării.

Regimul iranian, slăbit după războiul cu Israel

Deși autorităţile iraniene au rezistat protestelor anterioare, cele de acum au loc în contextul în care regimul pare mai slab ca niciodată, mai ales după ce a pierdut războiul cu Israel și i s-a redus influența în regiune.

Întrebat ce a vrut să spună prin „ajutorul este pe drum”, Donald Trump le-a transmis jurnaliștilor că vor trebui să afle singuri. Președintele americani a mai spus că acţiunea militară se numără printre opţiunile pe care le ia în considerare. „Se pare că numărul morţilor este semnificativ, dar nu ştim încă cu certitudine”, a declarat el la întoarcerea dintr-o vizită în Detroit.

Luni, Donald Trump a anunţat tarife vamale de 25% pentru produsele provenite din orice ţară care face afaceri cu Iranul. Marţi, Departamentul de Stat al SUA a îndemnat cetăţenii americani să părăsească Iranul imediat, dar fără să se bazeze pe ajutorul administrației.