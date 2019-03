Martorii intervievați de agenția Reuters spun că au auzit explozii în Gaza. Oficiali din serviciile israeliene de securitate și presa Hamas au precziat că unul dintre obiectivele lovite de israelieni este o bază navală, situată la vest de orașul Gaza.

Palestinians in Gaza are rising against Hamas. Hamas launched a rocket onto innocent civilians in Israel, hoping that Israel will retaliate & attack Gaza; that way the protesters stay at home. Hamas terrorists dont have to worry because theyre protected.https://t.co/X7DlEdXdaz

— Imam Mohamad Tawhidi (@Imamofpeace) March 25, 2019