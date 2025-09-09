Reamintesc faptul că, în toamna lui 2024, în campania electorală, promisese că va opri războiul în Gaza încă înainte de a se instala în funcție, ca să aibă timp, în primele 24 de ore ale noului mandat, să rezolve războiul din Ucraina. (Luna trecută, făcând un scurt bilanț, @realDonaldTrump a declarat că, numai în ultimele șase luni, a oprit șase, dacă nu chiar șapte războaie!).

O nouă propunere americană a fost pusă pe masa negocierilor de pace indirecte, dintre Guvernul de la Ierusalim și Hamas.

Duminică, în două declarații făcute presei, cu bine-cunoscuta-i emfază, la Baza Aeriană Andrews, în fața Air Force One, liderul de la Casa Albă a informat: „Cred că vom avea un acord privind Gaza foarte curând. Este o problemă uriașă. Este o problemă pe care vrem să o rezolvăm pentru Orientul Mijlociu, pentru Israel, pentru întreaga lume”. Și-a întărit spusele cu o postare pe Truth Social: „Toată lumea vrea ostaticii ACASĂ. Toată lumea vrea ca acest război să se termine! Israelienii au acceptat Termenii mei. Este timpul ca și Hamas să accepte. Am avertizat Hamas cu privire la consecințele neacceptării. Acesta este ultimul meu avertisment, nu va mai exista unul!”.

De aici încolo, lucrurile devin destul de neclare. „Termenii mei” la care se referea președintele Statelor Unite constau într-o propunere de acord care prevede eliberarea tuturor celor 48 de ostatici (între care douăzeci încă vii), în schimbul a (nu se știe câte) mii de palestinieni aflați în închisorile israeliene (câteva sute dintre aceștia cu sentințe pe viață) și discuții de încetare a războiului sub directa sa conducere. Nu există însă, pare-se, nici o referire la dezarmarea Hamas și obligativitatea comandourilor acestuia de a părăsi Fâșia Gaza.

Canalul de comunicare al Washingtonului cu Hamas fiind redeschis, intermediarii lui Steve Witkoff în această negociere, Bishara Bahbah (un om de afaceri palestiniano-american, care a mai facilitat astfel de negocieri) și Gershon Baskin (un activist politic israelian, cunoscut ca negociator în cazul soldatului Gilad Shalit, luat ostatic de Hamas în 2006, dar și cunoscut critic al actualului Guvern Netanyahu) au avut grijă să transmită esențialul: „Acceptați sau va lua Israelul tot”. Reprezentanților Hamas li s-a mai pus în vedere că, dacă vor ucide ostatici reprezentați ai lor din exil vor fi anihilați oriunde s-ar afla.

În acest timp, unul dintre mediatorii oficiali, Qatar, insistă pe lângă Hamas să accepte propunerea președintelui Trump și eliberarea în avans a tuturor ostaticilor. Rămâne de văzut cine va putea convinge Guvernul de la Ierusalim să o accepte, mai exact pe premierul Netanyahu să își asume riscul personal ca aliații lui de extremă-dreapta să se retragă de la guvernare (așa cum îl amenință continuu, dacă agreează vreo înțelegere de încetare a focului) și să declanșeze alegerile anticipate. Ceea ce, pentru cel mai longeviv dintre șefii executivului israelian, înseamnă pierderea puterii și, cu trei dosare de corupție pe rol, pierderea libertății.

Cât despre Nobelul pentru Pace râvnit de președintelui Trump, analiștii din Israel manifestă un optimism moderat că va putea opri războiul „foarte curând”. Pesimismul meu robust i-ar sugera să schimbe (cum tocmai a făcut-o cu Departamentul Apărării) numele prestigioasei distincții internaționale în Premiul Nobel pentru Război.

