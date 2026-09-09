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Israelul i-a transmis Marii Britanii să-și închidă consulatul din Ierusalimul de Est în termen de o lună, au anunțat miercuri oficiali israelieni, ca măsură de represalii față de sancțiunile anunțate de Marea Britanie, Franța, Canada și alte nouă țări, relatează Reuters.
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Guvernul britanic a anunţat marţi că va impune sancţiuni împotriva unor persoane și entități implicate în construirea de colonii israeliene în Cisiordania. Londra a anunţat, de asemenea, o interdicţie privind importul de bunuri din coloniile israeliene.
Potrivit Axios, administraţia Trump nu s-a opus deciziei Guvernului britanic de a impune sancţiuni asupra coloniilor israeliene din Cisiordania ocupată. Informația provine de la oficiali americani şi diplomaţi occidentali.
Cel puțin două surse citate de Axios spun că Andy Burnham l-a informat pe Donald Trump înainte de anunţarea sancţiunilor, iar preşedintele american nu s-a opus şi nici nu i-a cerut prim-ministrul britanic să-şi schimbe poziţia.
Oficialii americani le-au transmis omologilor britanici că împărtăşesc îngrijorările legate de politicile duse de Guvernul Netanyahu în Cisiordania, chiar dacă nu sunt de acord cu sancţiuni specifice.
Decizia Casei Albe de a nu se opune sancțiunilor, cărora li s-au alăturat alte 11 ţări occidentale, este un semnal al frustrării sale faţă de Netanyahu, notează Axios.
De altfel, secretarul de stat Marco Rubio nu a condamnat sancțiunile. „Preşedintele nu a comentat acest lucru şi nici eu. Am fost informaţi că vor lua această decizie. Le-am ascultat argumentele care stau la baza acesteia”, a spus șeful diplomației americane.
„Împărtăşim obiectivul stabilităţii. Nu vrem să asistăm la o intensificare a violenţei sau a tensiunilor în Cisiordania într-o perioadă delicată pentru regiune”, a adăugat Rubio.
Sancțiunile anunțate de Marea Britanie, Franța și Canada constituie un răspuns la decizia Guvernului Netanyahu de a continua construirea unei noi colonii în zona E1, considerată sensibilă, întrucât ar împărți practic Cisiordania şi ar împiedica continuitatea teritorială a unui posibil stat palestinian.
Administraţiile republicane şi democratice succesive din Statele Unite s-au opus construcţiilor de colonii israeliene în zona E1.
Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Suedia s-au alăturat Regatului Unit în anunţarea „intenţiei lor de a introduce restricţii naţionale şi/sau de a sprijini restricţiile europene privind comerţul cu bunuri provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată”.
Ca răspuns, Guvernul Netanyahu a anunţat închiderea consulatului britanic din Ierusalimul de Est, care se ocupă de relaţiile cu Autoritatea Palestiniană. De asemenea, a expulzat diplomaţii britanici şi ofiţerii militari detaşaţi la o forţă operativă condusă de Statele Unite în Fâșia Gaza şi a pus capăt unei misiuni britanice de instruire militară în Cisiordania.
Un reprezentant al coloniştilor israelieni în Cisiordania a catalogat sancțiunile drept „antisemite şi ruşinoase”.
„Decizia (...) de a boicota produsele din Iudeea Samaria (numele biblic dat de Israel Cisiordaniei - n.r.) şi de a le impune sancţiuni unor evrei doar pentru că trăiesc şi muncesc pe pământul lor ancestral este o măsură antisemită şi ruşinoasă”, a declarat preşedintele Consiliului Yesha, Israel Gantz, citat de AFP.
Consiliul Yesha este principala organizaţie care-i reprezintă pe coloniştrii ilegali din Cisiordania ocupată, notează AFP.
În schimb, Autoritatea Palestiniană a salutat sancţiunile, numindu-le „o etapă importantă”.