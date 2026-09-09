Israelul i-a transmis Marii Britanii să-și închidă consulatul din Ierusalimul de Est în termen de o lună, au anunțat miercuri oficiali israelieni, ca măsură de represalii față de sancțiunile anunțate de Marea Britanie, Franța, Canada și alte nouă țări, relatează Reuters.

Guvernul britanic a anunţat marţi că va impune sancţiuni împotriva unor persoane și entități implicate în construirea de colonii israeliene în Cisiordania. Londra a anunţat, de asemenea, o interdicţie privind importul de bunuri din coloniile israeliene.

Administrația Trump nu se opune sancțiunilor

Potrivit Axios, administraţia Trump nu s-a opus deciziei Guvernului britanic de a impune sancţiuni asupra coloniilor israeliene din Cisiordania ocupată. Informația provine de la oficiali americani şi diplomaţi occidentali.

Cel puțin două surse citate de Axios spun că Andy Burnham l-a informat pe Donald Trump înainte de anunţarea sancţiunilor, iar preşedintele american nu s-a opus şi nici nu i-a cerut prim-ministrul britanic să-şi schimbe poziţia.

Oficialii americani le-au transmis omologilor britanici că împărtăşesc îngrijorările legate de politicile duse de Guvernul Netanyahu în Cisiordania, chiar dacă nu sunt de acord cu sancţiuni specifice.

Donald Trump este frustrat de politicile lui Benjamin Netanyahu

Decizia Casei Albe de a nu se opune sancțiunilor, cărora li s-au alăturat alte 11 ţări occidentale, este un semnal al frustrării sale faţă de Netanyahu, notează Axios.

De altfel, secretarul de stat Marco Rubio nu a condamnat sancțiunile. „Preşedintele nu a comentat acest lucru şi nici eu. Am fost informaţi că vor lua această decizie. Le-am ascultat argumentele care stau la baza acesteia”, a spus șeful diplomației americane.

„Împărtăşim obiectivul stabilităţii. Nu vrem să asistăm la o intensificare a violenţei sau a tensiunilor în Cisiordania într-o perioadă delicată pentru regiune”, a adăugat Rubio.

Noile colonii sunt menite să împiedice crearea unui stat palestinian

Sancțiunile anunțate de Marea Britanie, Franța și Canada constituie un răspuns la decizia Guvernului Netanyahu de a continua construirea unei noi colonii în zona E1, considerată sensibilă, întrucât ar împărți practic Cisiordania şi ar împiedica continuitatea teritorială a unui posibil stat palestinian.

Administraţiile republicane şi democratice succesive din Statele Unite s-au opus construcţiilor de colonii israeliene în zona E1.

Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Suedia s-au alăturat Regatului Unit în anunţarea „intenţiei lor de a introduce restricţii naţionale şi/sau de a sprijini restricţiile europene privind comerţul cu bunuri provenite din coloniile israeliene din Cisiordania ocupată”.

Măsurile luate de Israel împotriva Marii Britanii

Ca răspuns, Guvernul Netanyahu a anunţat închiderea consulatului britanic din Ierusalimul de Est, care se ocupă de relaţiile cu Autoritatea Palestiniană. De asemenea, a expulzat diplomaţii britanici şi ofiţerii militari detaşaţi la o forţă operativă condusă de Statele Unite în Fâșia Gaza şi a pus capăt unei misiuni britanice de instruire militară în Cisiordania.

Coloniștii din Cisiordania consideră că noile sancțiuni sunt „antisemite”

Un reprezentant al coloniştilor israelieni în Cisiordania a catalogat sancțiunile drept „antisemite şi ruşinoase”.

„Decizia (...) de a boicota produsele din Iudeea Samaria (numele biblic dat de Israel Cisiordaniei - n.r.) şi de a le impune sancţiuni unor evrei doar pentru că trăiesc şi muncesc pe pământul lor ancestral este o măsură antisemită şi ruşinoasă”, a declarat preşedintele Consiliului Yesha, Israel Gantz, citat de AFP.

Consiliul Yesha este principala organizaţie care-i reprezintă pe coloniştrii ilegali din Cisiordania ocupată, notează AFP.