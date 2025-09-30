Cum să vă înscrieți în programul Rabla

În acest an, programul debutează mai târziu ca niciodată și cu un buget semnificativ redus. Bugetul total este de doar 200 de milioane de lei, o scădere considerabilă față de estimările inițiale.

Pe site-ul AFM, trebuie să vă logaţi în contul creat, să completaţi cererea de finanţare cu datele personale, mai apoi s-o încărcaţi în aplicaţie. Iar pe lângă ea, va trebui să mai încărcaţi şi câteva documente: actul de identitate şi două certificate de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat. Apoi să confirmaţi depunerea dosarului.

Modificări în valoarea tichetelor

Valoarea ecotichetelor a suferit modificări semnificative, și el fiind redus. Pentru mașinile electrice, suma oferită este de 18.500 de lei, în timp ce pentru cele plug-in hybrid se oferă 15.000 de lei. Mașinile hibride beneficiază de 12.000 de lei, iar cele cu propulsie termică, de 10.000 de lei.

„Programul este complet atipic faţă de toţi anii trecuţi. A început târziu, există o stare de nervozitate din partea clienţilor, există o nervozitate şi a importatorilor. Vorbim mai degrabă de o bifare a acestui program decât o punere în scenă în mod obişnuit”, a explicat Andrei Dumitrescu, expert auto.

Dacia Spring, în topul preferințelor românilor

În ceea ce privește preferințele consumatorilor, Dacia Spring rămâne una dintre cele mai populare opțiuni pentru mașinile electrice, urmată de Renault și Citroen. Pentru hibride, Suzuki conduce în topul preferințelor.

„Interesul este mai ales în zona de clasă mică, medie. În zona de preţ de 15.000-30.000 de euro, unde clienţii chiar depind de aceste sume. Având în vedere tot contextul, majorarea TVA, e o sumă importantă”, a explicat Cristian Preoteasa.

Experții anticipează că tichetele pentru mașinile clasice se vor epuiza rapid.

„Tichetele Rabla Clasic se vor termina instant. Cele pentru electrice vor rămâne neluate de clienţi. Preţurile au crescut, cresc şi vor creşte. Da, există o reducere, prin aceste vouchere, dar reducerea e una infimă. Avem deja clienţi care n-ar mai fi vrut să mai aştepte niciun fel de program”, a mai explicat Andrei Dumitrescu.

