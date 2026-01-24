Potrivit sursei citate, guvernul condus de Giorgia Meloni consideră eliberarea lui Jacques Moretti o insultă la adresa victimelor și vrea explicații din partea autorităților elvețiene.

„Putem înțelege indignarea. Avem proceduri în Elveția care nu sunt aceleași ca în Italia”, a reacționat președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, după rechemarea ambasadorului italian.

Parmelin a subliniat că țara sa se bazează pe separarea puterilor în stat și acest principiu „trebuie respectat”. „Dacă s-au făcut greșeli, trebuie să existe sancțiuni”, a adăugat el, pledând pentru o anchetă transparentă.

Președintele elvețian a susținut că este în contact personal cu Giorgia Meloni, dar nu a oferit detalii.

Incendiul, izbucnit de noaptea de Revelion în barul La Constellation, s-a soldat cu 40 de morți și 116 răniți. Drama din La Constellation a afectat și Italia, din cauza morții a șase tineri italieni. Alți zece italieni au fost răniți. Un român de 18 ani se află printre victime.

Plasat în arest preventiv, Jacque Moretti (49 de ani) a fost eliberat vineri după achitarea unei cauțiuni de aproximativ 250.000 de euro vineri, în pofida acuzațiilor că ar fi încercat să fugă din Elveția cu un avion privat imediat după incendiu.

Această decizie a stârnit furie în rândul familiilor victimelor. „Un scandal și o rușine față de victime și familiile acestora”, a reacționat avocatul Jean-Luc Addor.