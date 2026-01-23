Anchetatorii elvețieni au descoperit că soții Moretti ar fi încercat să închirieze un avion privat imediat după incendiu, în tentativa de a fugi din țară. Cu toate acestea, cuplul neagă acuzațiile.

„Nu avem nimic de ascuns. Aceste acuzații sunt complet false”, au declarat cei doi, într-un comunicat. „Jacques și Jessica nu au avut niciodată intenția de a fugi. „Zborul planificat era pentru o călătorie de afaceri deja stabilită”, a declarat reprezentantul lor legal.

Informația despre o posibilă fugă a apărut într-o scrisoare adresată parchetului din Valais, de avocata unei victime. „În legătură cu riscul de fugă, care a fost invocat ca motiv pentru reținerea lui Jacques Moretti, am aflat că unul dintre soții Moretti ar fi putut contacta o companie aeriană privată pentru a pregăti o evadare”, a scris Nina Fournier, care a solicitat procurorului-șef să inițieze o anchetă cu privire la compania aeriană din Sion sau Geneva cu care a avut contact cuplul.

Jacques a cerut eliberarea pe cauțiune

Aceasta a fost doar una dintre întrebările la care Jacques Moretti a trebuit să răspundă în timpul celui de-al treilea interogatoriu, de marți. Printre altele, interogatoriul s-a concentrat pe posibilitatea eliberării sale din arestul preventiv pe o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni (aproximativ 215.000 de euro).

Potrivit ziarului italian Corriere della Sera, Jacques a declarat în timpul interogatoriului că el și soția sa „nu au fost, desigur, victime la același nivel cu morții și răniții, dar și noi suferim profund”.

„Nu sunt vinovat”

De asemenea, el neagă orice responsabilitate: „Nu sunt vinovat, nu sunt responsabil. Am făcut tot ce a fost necesar în ceea ce privește siguranța”.

El a declarat că a respectat toate reglementările. În ceea ce privește ușa închisă de la parter, a spus: „Nu știu de ce era încuiată”.

Jessica Moretti este, în prezent, în libertate, dar este obligată să poarte un brățară electronică la gleznă și să se prezinte zilnic la secția de poliție din Crans-Montana.

Miercuri, Jessica a susținut că ospătarii au venit cu ideea de a aduce înăuntru sticlele de șampanie cu sclipici, de la care a plecat focul. A negat că a fugit cu casa de marcat și a declarat că a fugit afară pentru a alerta pompierii.

Până acum, judecătoarea Christian Roten a ținut cont de faptul că trebuie să aibă grijă de doi copii mici (de 5 ani și, respectiv, de 10 luni).

Cuplul deține încă o casă în Solenzara, Corsica, și un apartament în Cannes, Franța.

„Există un risc real să fugiți din Elveția, pentru a evita procedurile”

Tribunalul din Sion, care se ocupă de măsurile coercitive, nu a fost încă convins. În hotărârea privind continuarea arestării preventive, judecătorul a scris: „Nu se poate presupune că aveți reședința permanentă în țara noastră. Dețineți două proprietăți, dintre care una este disponibilă imediat în Cannes, și conturi bancare în Franța. De asemenea, aveți familie în Franța, în special în Corsica. Prin urmare, există un risc real să fugiți din Elveția, pentru a evita procedurile, deoarece în prezent se pare că aveți un viitor redus în cantonul Valais”.

Viața lui Jacques Moretti a fost marcată de controverse, inclusiv condamnări pentru proxenetism și fraudă. El a investit în afaceri precum cluburi de striptease și restaurante, dar stilul său de viață extravagant, cu achiziții precum un Maserati, a atras critici.

În 2022, Jacques Moretti a achiziționat clădirea barului „Le Constellation” pentru 1,6 milioane de franci elvețieni (1,7 milioane de euro). Renovarea barului a costat 342.000 de franci (367.000 de euro), iar familia sa a investit semnificativ în imobiliare în regiunea Lens, Elveția.

Totuși, citând Le Temps, Blick a scris că soții Moretti și-au finanțat cea mai mare parte a averii prin credite ipotecare. Aveau datorii de 4 milioane de franci, circa 4,3 milioane de euro, în momentul incendiului din barul din Crans-Montana.

Mașini de lux, restaurante și imobiliare, din împrumuturi

Pe lângă barul incendiat, familia Moretti deține restaurantul Le Senso din Crans-Montana. În orașul vecin Lens, Valais, unde locuiește cuplul, ei administrează și restaurantul Le Vieux Chalet.

Cuplu deține inclusiv garaje pentru o flotă considerabilă de vehicule, inclusiv Mercedes AMG, Porsche Cayenne, Maserati și un Bentley.

La începutul anului 2026, un reporter Blick l-a văzut și pe Jacques Moretti conducând un Jaguar.

Anterior se presupunea că familia Moretti își finanțase restaurantele și casele din fonduri proprii. Inițial, mai multe instituții media au relatat că în registrul funciar nu existau ipoteci înregistrate. Cu toate acestea, cercetările realizate de „Le Temps”, bazate pe accesul la dosare, sugerează acum contrariul.

Cuplul a contractat un credit ipotecar la Banca Cantonală Valais în 2019. „Suma a fost majorată la 1,1 milioane de franci elvețieni în august 2022 (aceeași sumă în euro)”, coincizând cu achiziționarea Le Constellation. Un al doilea împrumut, acordat în 2017 de Centrul de Garanție și Finanțare din Sion, a fost, de asemenea, majorat la 250.000 de franci elvețieni (270.000 de euro).

Averea privată și comercială a familiei Moretti se ridică la aproximativ 5 milioane de franci elvețieni (5,4 milioane de euro). Aceste active, investite în principal în imobiliare în Valais, sunt finanțate 80% prin credite ipotecare.

