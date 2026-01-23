Patronul clubului din Elveția, care a ars în noaptea de Revelion, a fost eliberat

Justiția elvețiană a decis vineri eliberarea lui Jacques Moretti, proprietarul francez al barului din Crans-Montana, devastat de un incendiu care a provocat moartea a 40 de persoane în noaptea de Revelion, stârnind furia avocaților familiilor victimelor, relatează AFP.

„Un scandal și o rușine față de victime și familiile acestora”, a declarat avocatul Jean-Luc Addor pentru sursa citată mai sus. Acesta este un reprezentant al familiei unui adolescent care și-a pierdut viața în tragedia din stațiunea alpină.

Decizia instanței a stârnit un val de revoltă în rândul familiilor tinerilor, mai ales că 70 dintre cei 116 răniți încă sunt internați în spital.

Proprietarului clubului din Crans-Montana a plătit cauțiunea de 200.000 de franci elvețieni

Tribunalul din cantonul Valais a anunțat că „a ridicat măsura arestului provizoriu” a lui Jacques Moretti după ce acesta a achitat o cauțiune de 200.000 de franci elvețieni (aproximativ 215.000 de euro), sumă oferită de „un prieten apropiat”.

Moretti, originar din Corsica și în vârstă de 49 de ani, este investigat împreună cu soția sa, Jessica Moretti, coproprietară a barului „Le Constellation”, locația tragediei.

Spre deosebire de soțul său, Jessica este cercetată în stare de libertate, iar ambilor li s-au impus „măsuri de substituție” pentru a preveni riscul de fugă. Printre acestea se numără interdicția de a părăsi teritoriul elvețian și obligația de a se prezenta zilnic la poliție.

Decizia instanței a stârnit revoltă în rândul familiilor victimelor de la Crans-Montana

Decizia de eliberare a provocat reacții intense atât în Elveția, cât și în Italia, țara de origine a multor victime.

„Clienții mei observă din nou că nu se ia în considerare riscul de coluziune sau de dispariție a probelor”, a subliniat avocatul Romain Jordan într-un mesaj transmis presei. Acesta reprezintă mai multe familii ale victimelor.

O poziție asemănătoare a fost exprimată și de avocatul Christophe De Galembert, care apără tatăl unui copil decedat: „Este o decizie neașteptată și deosebit de șocantă pentru clientul meu și pentru familiile victimelor”.

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, și-a exprimat, de asemenea, indignarea pe rețeaua de socializare X: „Rămân fără cuvinte în fața acestei eliberări, care reprezintă o adevărată ofensă la adresa sentimentelor familiilor care și-au pierdut copiii”.

Ancheta continuă în cazul incendiului de la Crans-Montana

Incendiul devastator a fost provocat de scânteile produse de artificiile care au aprins izolația din spumă de pe tavanul subsolului barului, potrivit concluziilor preliminare ale anchetei. Evenimentul a afectat în principal adolescenți și tineri adulți. Autoritățile din Crans-Montana au recunoscut că nu au efectuat controale de siguranță și incendiu la local din 2019.

Soții Moretti sunt cercetați pentru „omor prin neglijență, vătămare corporală prin neglijență și incendiere prin neglijență”. Aceștia au fost audiați timp de peste zece ore în zilele de 20 și 21 ianuarie 2026, însă avocații prezenți nu au avut suficient timp pentru a adresa toate întrebările. Ministerul Public din Valais a precizat că aceste întrebări vor putea fi discutate în cadrul unor audieri viitoare, fără a oferi însă o dată exactă.

De asemenea, autoritățile au anunțat că, deși până în prezent doar cei doi proprietari sunt considerați suspecți, există posibilitatea extinderii anchetei asupra altor persoane cu potențială responsabilitate penală în cazul tragediei.

Care este situația victimelor incendiului din Elveția, la aproape o lună de la tragedie

În urma incendiului, 70 din cei 116 răniți se află încă în spital, potrivit informațiilor obținute de AFP de la autoritățile federale și spitalele elvețiene.

Dintre aceștia, 26 sunt internați în Elveția, iar 44 primesc îngrijiri în străinătate, în țări precum Germania, Belgia, Franța și Italia. Tribunalul a subliniat că, potrivit legislației penale elvețiene, „orice inculpat este prezumat nevinovat până la o eventuală condamnare” și că scopul detenției provizorii nu este de a pedepsi, ci de a preveni eventualele riscuri procesuale.

