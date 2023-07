Europa se pregătește pentru una dintre cele mai calde zile de până acum pe insulele italiene Sicilia și Sardinia, unde Agenția Spațială Europeană a prognozat pentru astăzi o valoare maximă de 48 de grade Celsius. Alți meteorologi, totuși, se așteaptă ca temperatura să ajungă la un vârf de aproximativ 46 de grade.

„Bula de aer fierbinte care s-a umflat peste sudul Europei a transformat Italia și țările învecinate într-un cuptor de pizza gigant”, a declarat Hannah Cloke, climatolog și profesor la Universitatea din Reading.

Simon Lewis, directorul departamentului pentru schimbări globale la University College London (UCL), a avertizat că „acesta este doar începutul” și a subliniat că condițiile meteorologice extreme din această vară au loc întrucât planeta s-a încălzit cu 1,2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

„Politicile actuale la nivel global ne fac să atingem o încălzire de 2,7 grade Celsius până în 2100. Este cu adevărat terifiant”, a spus Lewis. „Așa cum oamenii de știință au convenit anul trecut: există o fereastră de oportunitate care se închide rapid pentru a asigura un viitor viabil și durabil pentru toți.”

Oamenii de știință au avertizat de zeci de ani că actuala criza climatică va genera căldură extremă, care era deja printre cele mai mortale fenomene meteorologice.

„Valurile de căldură apar mai frecvent și devin din ce în ce mai intense și duc la defecțiuni ale infrastructurii, probleme de sănătate umană și decese, secetă și deficit de apă. Nu suntem pregătiți în prezent pentru aceste tipuri de evenimente”, a spus Melissa Lazenby, profesor specializat în schimbări climatice la Universitatea din Sussex.

Luni, temperatura a crescut până la 45,7 grade Celsius la Villanova, în Sardinia, cea mai mare atinsă în Europa în 2023. De asemenea, a crescut până la 42,8 grade în Toledo, Spania, și 41 de grade Celsius în Zenica, Bosnia.

European Heat Wave:

Temperature rose as high as 45.7C at Villanova, In Sardinia,Italy, new 2023 European highest.



Few monthly records fell today:



42.8C Toledo,Spain tied

38.0C Campobasso,Italy

41.0C Zenica, Bosnia tied

27.5C Isola 2000 (1912m asl), France



Hotter tomorrow pic.twitter.com/MOsXPNHL4j