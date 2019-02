„Degradarea calității umane și cum ne ajută Internetul să întrezărim cum vor arată lucrurile în viitor: Cine este Leonardo Dicaprio?… actor celebru, star la Hollywood, nominalizat la premiile Oscar, câștigător al premiului pentru cel mai bun actor 2016, producător de film, susținător și militant al cauzelor ecologice, mesager al păcii din partea ONU, donator a 15 milioane de dolari în beneficiul unor organizații Ecologiste…”, a scris iubitul Elenei Udrea pe Facebook.

Apoi, Adrian Alexandrov a trecut la celălalt termen de comparație, diva Kim Kardashian.

„Postează un mesaj pe Instagram despre cum a reușit să asigure apa potabilă pentru 80 de comunități și primește 100 de mii de aprecieri la gestul nobil dăruit umanității. Cine este Kim Kardashian?…actriță (rol principal într-o secvența de film porno filmată de ea și iubitul ei, care intamplator' a apărut în presă. Zero alte calități, nu a făcut nimic pozitiv și constructiv pentru societate, dar… are silicoane în fund, membră a unui tv show ieftin, în care se discută problemele familiei, se creează intrigi, bârfe etc. Pozează dezbrăcată, postează și primește peste 2 milioane de aprecieri”, și-a continuat raționamentul Alexandrov.

„Valorile și principiile morale nu numai că ne pot ghida, dar ne pot inspira și motiva, dându-ne energie și poftă de viață pentru a face ceva semnificativ (sau nu, în cazul celor 2 milioane de urmăritori ai lui Kim Kardashian). Omenirea suferă de o meningită morală acută!!! Di Caprio are 29 milioane de urmăritori. Kim Kardashian are 127 MILIOANE de următori! Eşti ceea ce apreciezi” a tras concluzia iubitul Elenei Udrea.

